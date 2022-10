1ª edição do InfluBazar agita o DF Plaza

Serão três dias de vendas e parte do valor arrecadado será revertido em doações para a Instituição Mulheres Poderosas

Em busca de fazer o bem para quem mais precisa, influenciadoras e influenciadores do cast da agência Influ Brasília se reuniram para a primeira edição do InfluBazar. Ao todo serão cerca de 32 digitais influencers, que juntos, contam com mais de 10,5 milhões de seguidores.

A ação tem como objetivo arrecadar fundos para ajudar quem mais precisa. Neste ano, o projeto escolhido foi o Instituto Mulheres Poderosas, um grupo de acolhimento e empreendedorismo feminino, com sede no bairro Santa Luzia da cidade Estrutural, que receberá parte da renda conquistada com a venda de peças de roupas, acessórios e sapatos.

O time de influenciadores conta com personalidades que tratam dos mais diversos assuntos, entre eles: moda, comportamento, consumo, estilo, cotidiano e muito mais. Cada influencer doou peças de roupa de seu acervo pessoal para serem vendidas com preços atrativos.

Confira a lista completa dos confirmados: Julyana Mendes, Catia Damasceno, Alessandra Bevilaqua, Anna Karla Frota, Pricila Luisa, Kelly Coimbra, Luana Macedo, Aline Sanromã, Felipe Santos, Amanda Dalprá, Jéssica Mocellin, Ju Rodrigues, Delma Eusébio, Karl Jeanneth, Amanda Dallora, Paula Mendes, Iza Zicari, Maitê Escossia, Kênia Gama, Fabiane Rossi, Lilian Lemos, Clecianne Ferreira, Ceci Lessa, Patrícia de Fátima, Mara Sá, Raquel Medeiros, Erika Lisboa, Carla Stival, Mazé Vasconcelos, Larissa Drago, Duda Azevedo, Rebecca Fernandes, Ellen Renata e as anfitriãs Valéria Lessa e Ray Milhomem.

Foto: Divulgação

Uma outra novidade deste ano é que a cada R$300 o cliente ganha uma customização de peças pelo artista Neros (@nerosgraffit), que estará no bazar nos dias 07,08 e 09, das 15h às 21h.

Além disso, o projeto contará com as seguintes ações dos patrocinadores e parceiros:

Stand Colégio Ideal, Espaço Eliá SPA, Espaço My Lash e um Lounge da Brasal Refrigerantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parceiros Oficiais:

DF Plaza Shopping, Colégio Ideal, Brasal Refrigerantes, Cumarim, The Dog Father, Face Doctor, Mais 1 Café, Eliá SPA, Coco Bambu, My Lash e Qualidade Gráfica e Editora.

SERVIÇO:

INFLUBAZAR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 7, 8 e 9 de outubro (sexta e sábado das 13:00 às 22:00 e domingo das 13h às 20:00), ou até durarem os estoques;

Local: Piso térreo

Entrada franca

Classificação: Livre