Mexicano vence disputa com Cartier e fica com brincos a preço de banana

Um mexicano venceu uma disputa com a gigante do luxo Cartier e conseguiu comprar por 28 dólares (143 reais) dois pares de brincos que custavam quase 28 mil dólares (143 mil reais), devido a um erro no preço publicado on-line pela marca francesa.

Após quatro meses de briga, o médico Rogelio Villarreal recebeu os brincos, que havia comprado em dezembro e que a loja se recusava a entregar, alegando que se tratava de um erro.

“Era uma vez um dezembro”, publicou Villarreal hoje na rede social X, com fotos de duas pequenas caixas com o logotipo da Cartier. Em outra imagem, publicada em seu perfil no Instagram, é possível ver uma das joias, desfocada.

O homem contou no X que deparou-se por acaso com os brincos quando navegava no Instagram. “Vi quanto custavam os colares e pensei: ‘Algum dia’. Até que vi os brincos. Juro que suei frio.”

A Cartier se negou a reconhecer a compra e ofereceu ao cliente, além do reembolso, uma garrafa de champanhe e uma capa para passaporte, segundo uma carta da empresa divulgada pelo médico, que não aceitou a oferta e decidiu levar o caso à Justiça.

Segundo a imprensa mexicana, a marca não enviou um representante às audiências de conciliação. A Justiça decidiu em favor do cliente e ordenou que a Cartier enviasse os brincos pelo preço pago.

O caso gerou polêmica nas redes sociais. A senadora de direita Lily Téllez acusou o comprador de ser abusivo e desonesto. Mas houve quem comemorasse e pedisse que o cliente gravasse um vídeo recebendo a pechincha.

© Agence France-Presse