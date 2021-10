Live EducAção está de volta e desta vez o debate foi com o professor Rogerio Munhoz

Em live com o psicólogo Francesco Pellegatta, Rogério Munhoz debateu as formas de ensino durante o período da pandemia.

A pandemia fez modificações drásticas na vida dos brasileiros e inúmeros setores da sociedade foram afetados. O cidadãos tiveram que se adequar à esta nova realidade, e com a rede de ensino não foi diferente. Para este debate de suma importância para toda a sociedade, Francesco Pellegatta, convidou o professor de Filosofia Rogerio Munhoz.

No início da Live, Pellegatta abordou a volta do ensino presencial e qual seria o cenário atual da educação no Brasil.

Rogério relatou que desde março as aulas retornaram com 50% dos alunos em sala de aula. Foi adotado um modo de educação híbrida na cidade de São Paulo, ou seja, parte da turma em sala de aula e outra parte de forma remota. Ressaltou ainda que foram adotadas todas as normas de higienização e distanciamento social.

Perguntado também por Francesco, Rogério falou sobre como é estar na linha de frente durante este processo de mudança pela qual a educação está passando.

O ensino remoto mudou a forma de ensinar e com Rogério não foi diferente, diante da pergunta de Pellegatta, o professor respondeu que para na escola em que trabalha foram feitas ações diagnósticas baseadas no conteúdo programático, na disposição do ensino para que os alunos estivessem no mesmo nível tanto para o remoto quanto para o presencial.

A evasão no ensino também foi abordada na live EducAção, assim como a atuação do MEC diante deste sério problema que assolou o país. Rogério ressaltou o descaso por parte do Estado em relação ao novo cenário. O professor acredita também que esta atuação e descaso irão se refletir no futuro dos jovens.

Outro ponto citado na live e não menos importante foi as disciplinas “Projeto Vida” e “Líder em Mim” das quais Rogério ministra no colégio. Ele explicou que são disciplinas aprovadas pela BNC (Base Nacional Curricular) e que para a inserção destas aulas nas redes de ensino, foi preciso cursos de formação. E entre os objetivos destas novas disciplinas estão em identificar alunos pró-ativos, colocá-lo como protagonista, criar uma sinergia. Rogério ainda citou como exemplo a aula que ministrou com o tema “Setembro Amarelo”, que com ela pode identificar problemas e detectar alunos que precisam de ajuda, uma conversa, etc. Isto é reportado para a psicoterapeuta escolar. O tem bullying também é tratado nas aulas e com certa frequência. O resultado é benéfico e todos aprendem, tanto aluno quanto professor.

A live EducAção é uma parceria entre o psicólogo e Master Trainer em PNL, Francesco Pellegatta e o Jornal de Brasília e você confere o bate-papo na íntegra no Canal de Pellegatta.