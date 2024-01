Vai levar seu pet para o Carnaval? Confira algumas dicas

Nem todos os pets gostam ou se sentem à vontade para participar desse tipo de evento. O bem-estar do animal vem em primeiro lugar

O Carnaval é um momento de muita diversão e folia. E muitos tutores gostam de incluir seus animais de estimação nas festividades. Segundo a veterinária Carla Martins, vale lembrar que nem todos os pets gostam ou se sentem à vontade para participar desse tipo de evento. É importante considerar o bem-estar do animal em primeiro lugar e tomar vários cuidados com seu cachorro antes de sair para as festas, pontuou Carla.

Se você vai levar seu cãozinho para aproveitar o Carnaval, aqui estão algumas dicas de cuidados e fantasias:

Esteja atento à saúde do seu pet

Certifique-se de que seu animal de estimação esteja em bom estado de saúde antes de levá-lo a qualquer evento. Fique de olho nas vacinas e garanta a proteção contra pulgas e carrapatos.

Evite o barulho excessivo

Muitos animais são sensíveis ao barulho alto e aglomerações. O Carnaval pode ser muito barulhento e pode causar estresse e ansiedade nos pets. Seu animal de estimação deve sempre ter um espaço tranquilo e seguro para se refugiar quando necessário.

Fantasias adequadas

Se você decidir colocar uma fantasia no seu pet, escolha uma que seja confortável e não restrinja seus movimentos. Certifique-se também de que a fantasia não tem partes pequenas ou soltas que podem ser engolidas pelo animal.

Mantenha o pet hidratado

Durante os eventos de Carnaval, certifique-se de que seu animal de estimação tenha acesso a água fresca e limpa o tempo todo. Mantenha-o hidratado, especialmente se estiver muito calor.

Evite aglomerações

Muitos pets não gostam de estar rodeados por muitas pessoas desconhecidas ou animais estranhos. Se o seu animal não está acostumado a ambientes movimentados, eventos lotados ou desfiles de Carnaval não são indicados.

Identificação

Uma identificação atualizada é fundamental caso seu pet fuja ou se perca em meio à multidão. Considere colocar uma coleira com medalha de identificação ou uma microchipagem.

Evite o consumo de álcool

Lembre-se de que bebidas alcoólicas são tóxicas para animais de estimação. Mantenha-se atento para evitar que seu pet tenha acesso a bebidas ou alimentos que possam ser prejudiciais.

Proteção solar

Se você estiver levando seu pet para atividades ao ar livre durante o Carnaval, certifique-se de protegê-lo do sol. Use protetor solar pet-friendly e forneça sombra e água fresca.

Nunca é demais lembrar: o bem-estar e conforto do seu bichinho são essenciais! Nem todos os pets gostam de participar de eventos barulhentos e movimentados. Se o seu animal de estimação não se sentir confortável, mantenha-o em um ambiente tranquilo e seguro durante o Carnaval.