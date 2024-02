Proteína de insetos: tendência na alimentação do seu pet

Este tipo de proteína de insetos é novidade no mercado pet. Nutritiva e sustentável, essa fonte de alimentação é a tendência do futuro

As proteínas de insetos estão sendo cada vez mais procuradas como opção de alimentação saudável para os bichinhos de estimação. As opções, como grilos, larvas de besouro e gafanhotos, são uma fonte abundante em proteínas, incluindo inúmeros aminoácidos essenciais para a saúde dos animais.

A produção sustentável de proteínas de insetos é uma das principais vantagens quando comparada às proteínas convencionais, como por exemplo, o frango e a carne bovina. A composição de insetos para a criação de proteínas exige menos terra, água e alimentos, além de emitir menos gases de efeito estufa. Isso torna essa opção mais ecologicamente correta.

Além do mais, as proteínas de insetos são bastante digeríveis pelos animais de estimação, o que vale dizer que eles podem absorver e aproveitar melhor os nutrientes presentes nesses alimentos. Isso é extremamente relevante para cães e gatos com sensibilidade digestiva ou alergias a outros tipos de proteínas.

Este tipo de proteínas de insetos também é rico em diversas vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais, que são indispensáveis para a saúde dos pets. Esses nutrientes proporcionam um sistema imunológico saudável, uma pele e pelagem mais brilhantes, além de contribuírem para o desenvolvimento ósseo e muscular.

Segundo o veterinário Alexandre Carvalho, uma outra vantagem da proteína de insetos é o ter baixo de gordura. “É importante para o animal que esteja acima do peso o consumo de proteína de insetos por conta do baixo teor de gordura e pelo alto valor de nutrientes. Além disso, elas contêm colina, que é importante para o bom funcionamento do cérebro e para a saúde cardíaca,” finaliza Carvalho.

É importante lembrar que as proteínas de insetos para pets precisam ser produzidas e comercializadas por empresas confiáveis e que cumpram os requisitos de segurança alimentar. Os produtos devem ser fabricados utilizando processos higiênicos e rigorosos controles de qualidade, garantindo assim a segurança e a qualidade dos alimentos destinados aos animais de estimação.

Entretanto, é fundamental consultar um veterinário de confiança antes de incluir na alimentação do seu bichinho as proteínas de insetos, principalmente se ele tiver condições de saúde pré-existentes ou estiver em tratamento médico. Somente o veterinário poderá indicar a quantidade adequada e auxiliar na escolha dos melhores produtos de acordo com as necessidades nutricionais do seu cão.