Mr. Happy Face, o cachorro mais feio do mundo

O cãozinho mostrou que não é preciso atender aos padrões de tradicionais competições caninas para espalhar amor

Se você tem ou já teve um cachorro certamente falou que ele é o mais bonito do mundo. E se ele fosse o mais feio do mundo?

O pequeno Mr. Happy Face (ou Sr. Cara Feliz) encantou os jurados e levou esse título no mês passado, em concurso realizado desde os anos 1970 nos Estados Unidos.

O cãozinho de 17 anos mostrou que não é preciso atender aos padrões de tradicionais competições caninas para espalhar amor e ser o melhor amigo do homem.

Ele vive com sua família desde agosto de 2021, quando foi adotado no Arizona.

Na página do concurso, a tutora conta que o cachorro que pretendia levar para casa já havia sido adotado quando da chegou ao abrigo.

Ao questionar se havia outro semelhante, foi informada de um, mas que era mais velho, tinha problemas de saúde e era feio.

Ela, no entanto, diz ter ao se deparar com o cãozinho viu um animal mais velho, que precisava de uma segunda chance e merecia ser amado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na ocasião, o veterinário afirmou que o pet precisaria de tratamento e talvez vivesse apenas mais algumas semanas.

Mr. Happy Face foi resgatado de um acumulador e sofreu com negligência.

“Ele se aproximou de mim e me escolheu. Eu jurei naquele dia, ele seria tão amado que nunca se lembraria de como sua vida anterior tinha sido horrível. Amor, bondade e beijos de mamãe o ajudaram a desafiar a vida curta que todos esperávamos que ele tivesse com nossa família”, diz o texto.

De acordo com sua biografia, os objetivos de Mr. Happy Face são ter uma língua mais longa que a do Gene Simmons, vocalista do Kiss, e um rosnado mais arrojado que o cantor Billy Idol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mr. Happy Face ficou espalhou charme e mostrou que as aparências enganam. Sua tutora, Jeneda Benally, levou um prêmio de US$ 1.500 (cerca de R$ 8.000).

O objetivo do concurso não é zombar dos peludinhos, mas incentivar a adoção de animais que, devido à aparência, costumam ser rejeitados.

Por causa da pandemia, a competição ficou suspensa por dois anos. Em junho, dez cães se apresentaram durante a Feira Sonoma-Marin, em Petaluma, Califórnia.

Em 2019, Scamp the Tramp foi o cachorro eleito mais feio do mundo. No ano anterior, o título ficou com Zsa Zsa, da raça buldogue inglês, que morreu meses depois. Em 2017 foi a vez de Martha, da raça mastim napolitano e que ganhou um lar graças à competição.