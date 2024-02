Feira de adoção de animais do Comando Militar do Planalto

Veterinários estarão disponíveis no local para esclarecer dúvidas e fornecer orientações sobre os cuidados adequados aos novos membros da família

O Comando Militar do Planalto (CMP) realizará uma Feira de Adoção de Animais no próximo sábado 03 de fevereiro, das 9h às 17h, no estacionamento do Clube do Exército, no Setor Militar Urbano. O evento, dedicado à promoção do bem-estar animal, tem o objetivo de incentivar a responsabilidade social por meio de uma adoção consciente.

Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de conhecer os animais disponíveis para adoção. Todos os animais, vermifugados, imunizados e aqueles que já atingiram idade para vacinação, estarão aptos para conhecerem seu novo lar.

Veterinários estarão disponíveis no local para esclarecer dúvidas e fornecer orientações sobre os cuidados adequados aos novos membros da família.

Como parte da programação, a banda do Exército e os cães do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília farão apresentações em dois turnos diferentes.

O evento é aberto ao público. Aos interessados em adotar, será preciso preencher um formulário. A partir deste momento, o possível tutor se compromete a garantir a saúde física e mental, a segurança e o bem-estar do seu pet. Esse procedimento é essencial para a manutenção da saúde animal e a redução dos impactos no meio ambiente.

Serviço

Feira de Adoção de Animais

Data: 03 de fevereiro de 2024

Horário: 9h às 17h

Local: Estacionamento do Clube do Exército – SMU.