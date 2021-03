Conheça algumas das principais espécies de papagaio

Conheça 5 espécies de papagaio mais famosas

Você sabe quais são os principais tipos de papagaios? De maneira geral, papagaio é o termo popular usado para designar diferentes aves da família dos psitacídeos, em especial as espécies do gênero Amazona que, como o nome sugere, são típicas da América do Sul.

Entre as características distintivas, uma das principais é o bico robusto e curvado, semelhante a um gancho, presente nos tipos de papagaios pequeno e outros gêneros de psitacídeos. A seguir, saiba mais sobre algumas das espécies mais conhecidas!

Papagaio, periquito ou arara: qual é a diferença?

Os termos “papagaio”, “periquito” e “arara” são de uso popular e não fazem parte da classificação taxonômica. Por isso, costumam gerar muita confusão, uma vez que podem abranger espécies de diferentes gêneros.

Em comum, todas elas fazem parte da família dos psitacídeos. Suas características são, além do bico forte e curvo, inteligência acima da média em relação a outras aves e plumagem exuberante, que pode ter diferentes combinações de cores.

Outra característica marcante de papagaios, periquitos e araras são os pés zigodáctilos, cujos dedos são separados em pares: dois na frente e dois atrás. Esse formato é útil para manusear alimentos, subir em troncos e para se equilibrar em galhos ou poleiros. Já em relação às diferenças, elas envolvem fatores que vão desde tamanho até comportamento das aves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse sentido, em geral são chamados de araras os psitacídeos de grande porte e cauda comprida. No comportamento, tendem a ser bem menos sociáveis que os papagaios, tornando-se até mesmo agressivas quando se sentem ameaçadas.

Daí a famosa expressão usada para falar que alguém está muito bravo: “Fulano ficou uma arara!”. Duas das principais espécies conhecidas como arara são: Cyanopsitta spixii (arara-azul) e Ara chloroptera (arara-vermelha).

Os papagaios, por outro lado, geralmente são um pouco menores que as araras e têm a cauda mais curta. Também costumam ser mais amigáveis e algumas espécies de papagaio são excelentes imitadores de sons, como é o caso do Amazona aestiva, conhecido também como papagaio-verdadeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, “periquito” é o termo genérico para designar diversas espécies de psitacídeos muito parecidos com os papagaios, mas de pequeno porte. É o caso do Melopsittacus undulatus (periquito-australiano) e Forpus xanthopterygius (periquito-de-asa-azul ou tuim).

Vale ressaltar que, por não se tratarem de classificações taxonômicas, há exceções. Um exemplo é o papagaio-pigmeu (Micropsitta pusio) que, apesar de ser chamado de papagaio, pode ter o tamanho de um dedo polegar, medindo até 8 cm!

5 espécies de papagaio mais famosas

Agora que você já sabe quais são as principais características gerais dos psitacídeos conhecidos como papagaios, é hora de saber quais são alguns dos tipos de papagaio que falam e o que cada um deles tem de especial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva)

Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva)

É normalmente a primeira espécie em que pensamos quando ouvimos falar em papagaio. Ave típica de regiões tropicais, em especial da Floresta Amazônica, possui plumagem de cores vibrantes, com destaque para o verde na maior parte das penas, amarelo e azul — estas mais concentradas na região da cabeça.

Com comprimento que varia de 35 a 40 cm e peso médio de aproximadamente 400 g, é uma espécie bastante sociável e tagarela, capaz de imitar a voz humana, entoando frases relativamente complexas, músicas, além de muitos outros sons.

Papagaio-do-mangue (Amazona amazonica)

Papagaio-do-mangue (Amazona amazonica)

Também conhecido como curica, é outro papagaio muito conhecido no Brasil. Acredita-se que tenha sido uma das primeiras espécies de aves avistadas pelos portugueses quando estes chegaram ao Brasil. Também pode ser encontrada em outros países da América do Sul, como Colômbia, Venezuela, Bolívia e nas Guianas.

Um pouco menor que o papagaio-verdadeiro, possui cerca de 33 cm de comprimento, com peso corporal médio de 350 g. Também possui o corpo predominantemente verde, com penas amarelas e azuis na região da cabeça. Ao contrário do Amazona aestiva, não costumam ser grandes faladores. Porém, são uma espécie barulhenta que gosta de assobiar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis)

Papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis)

A espécie que se diferencia justamente pela penugem roxa na região da face saiu recentemente da lista de espécies de extinção elaborada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Incluído no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica (PAN Papagaios), o papagaio-de-cara-roxa é uma espécie endêmica da Floresta Atlântica, encontrada na faixa litorânea de São Paulo ao extremo norte de Santa Catarina. Mede aproximadamente 35 cm de comprimento. Além das penas roxas na região da face, possui penas vermelhas na cabeça e corpo predominantemente verde.

Papagaio-ecletus (Eclectus roratus)

Papagaio-ecletus (Eclectus roratus)

Encontrada principalmente nas ilhas próximas à Nova Guiné e na Indonésia, essa espécie pode ser comercializada legalmente no Brasil. Ela costuma chamar atenção principalmente por seu dimorfismo sexual acentuado, isto é, pela diferença marcante na aparência de machos e fêmeas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sendo assim, enquanto os machos possuem o corpo predominantemente verde, com bico alaranjado, as fêmeas têm plumagem que combina tons de vermelho e de azul. Ambos possuem tamanho aproximado de 35 cm, com peso corporal que varia entre 400g e 600g.

Papagaio-do-congo (Psittacus erithacus)

Papagaio-do-congo (Psittacus erithacus)

Também conhecido como papagaio-cinza-africano, é um papagaio nativo da África Equatorial. Diferente das outras espécies, tem uma aparência mais sóbria, sendo um dos tipos de papagaio branco com detalhes marcantes acinzentados e uma exuberante cauda curta vermelha.

Esse papagaio é uma das espécies com maior capacidade para imitar a voz humana e aprender palavras. Estima-se que, em média, um papagaio-do-congo — também chamado de N’kisi — seja capaz de memorizar até 900 palavras! Justamente por sua inteligência acima da média, requer bastante atenção dos tutores para que tenha sua cognição estimulada.

Lembre-se, comprar animais silvestres sem as devidas licenças e autorizações é CRIME! Na dúvida, sempre procure o IBAMA para obter informações.