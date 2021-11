Aplicativo brasiliense traz conforto e praticidade aos donos de pets

Buddypetts traz diversos serviços aos bichinhos, como delivery de ração, consultas e vacinas em domicílio e até buffet de festas.

Segundo a pesquisa Radar Pet 2021, o período de isolamento trouxe um aumento de 30% no número de animais presentes nos lares brasileiros. Tal crescimento se deve ao fato de muitas pessoas terem desenvolvido a necessidade de ter companhia durante a quarentena. E foi adotando um bichinho que várias delas conseguiram preencher esse espaço. Foi nesse cenário que nasceu o Buddypetts, um aplicativo que fornece diferentes serviços para o pet, facilitando a vida do tutor e trazendo conforto para o animalzinho.

A ideia do market place surgiu quando Athos Madruga, idealizador do app, chegou à casa e percebeu que havia esquecido de comprar ração e tapete higiênico para seu cachorro. Além disso, ele precisava de um veterinário, já que o cachorrinho estava passando mal. “Isso foi há quatro anos. Naquele momento, só o que queria era uma entrega de tudo o que precisava”, conta. Foi aí que ele se deu conta que tinha espaço no mercado brasiliense para um delivery de produtos pet. Após alguns anos de desenvolvimento, surgiu o Buddypetts.

A plataforma é bem parecida com o ifood, só que para animais de estimação. A pessoa entra no aplicativo, navega na tela inicial ou nas categorias. Há também a opção de digitar o que precisa na busca. O cliente escolhe o produto ou serviço desejado, coloca no carrinho e faz a compra. Em seguida, o parceiro que cadastrou o produto recebe o pedido no seu painel web, aceita e faz a entrega. De acordo com Gabriel Muylaert, um dos sócios junto a David Teles, o objetivo sempre foi tornar mais fácil a vida dos tutores e dos pets.“ Além disso, queremos possibilitar que os profissionais da área pet possam concorrer com as gigantes do mercado pela plataforma tecnológica”.

Entre os serviços oferecidos estão taxidog, hospedagem, adestramento, vacinas e consultas em domicílio, nutricionistas, banho e tosa, delivery de ração, móveis projetados para gatos, grama pet, petiscos e alimentação natural. Até buffet de festas tem. Hoje, são aproximadamente 50 parceiros, dentre petshops, veterinários ou pessoas que vendem produtos para bichinhos ou prestam serviços para os animais de estimação. Já os adeptos são cerca de 400, número que só tende a crescer. pois, segundo projeções do Instituto Pet Brasil (IPB), esse mercado

deve fechar o ano com R$ 46,5 bilhões em 2021. Uma alta de 13,8% em relação à movimentação registrada em 2020. Buddypetts, o app do seu pet!

Serviço:

instagram: @buddypetts

site: https://buddy.net.br/