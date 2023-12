Dezembro Laranja Pet: como prevenir câncer de pele

Existem diferentes tipos de câncer de pele em animais, sendo os mais comuns o carcinoma de células escamosas e o melanoma

Dezembro Laranja é o mês à conscientização sobre a prevenção do câncer de pele nas pessoas, é importante sinalizar que essa preocupação com a saúde não se limita apenas aos integrantes da nossa espécie.

Neste Dezembro Laranja Pet, recomendamos um olhar mais dedicado a saúde de cães e gatos, que também estão sujeitos a uma ameaça muito comum: o câncer de pele.

O câncer de pele em animais é uma situação altamente comum e preocupante. Assim como os humanos, os animais também estão expostos a doenças relacionadas ao excesso de exposição solar e a outros fatores de risco. Existem diferentes tipos de câncer de pele em animais, sendo os mais comuns o carcinoma de células escamosas e o melanoma. Ambos podem afetar cães, gatos e outros animais de estimação.

A exposição excessiva ao sol sem proteção adequada é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pele em animais. Animais de pelagem clara, com áreas de pele despigmentadas, cicatrizes ou com maior exposição solar têm maior chance a desenvolver a doença. Em dias ensolarados, prefira passeios no início da manhã ou no final da tarde. O uso de protetor solar pet é muito importante principalmente em áreas mais sensíveis, como o nariz e orelhas, ajudar a proteger contra os raios ultravioletas que são extremamente prejudiciais.

Os principais sintomas do câncer de pele em animais incluem o aparecimento de lesões na pele, como feridas que nunca cicatriza, protuberâncias ou nódulos de crescimento rápido, manchas escuras ou de cores anormais, sangramento, coceira e dor localizada.

O diagnóstico do câncer de pele em animais é geralmente feito por um médico veterinário através de exame clínico, análise das características das lesões, biópsia e outros exames complementares, como citologia e radiografia.

Segundo a veterinária Paula Silva Mendes, o tratamento do câncer de pele em animais pode variar de acordo com o tipo e estágio da doença. “Em alguns casos, é possível realizar a remoção cirúrgica das lesões. Em outros, pode ser necessário realizar sessões de radioterapia ou quimioterapia. A prevenção é a melhor forma de evitar o câncer de pele nos animais. Para isso, é importante limitar a exposição solar, fornecer sombras, evitar horários de maior radiação solar e utilizar protetor solar veterinário quando necessário”, finaliza Paula.

Além disso, é fundamental realizar exames de rotina junto ao médico veterinário, que poderá detectar precocemente o câncer de pele e tomar as medidas adequadas para tratá-lo. A conscientização sobre a importância de cuidar da pele dos animais é fundamental para prevenir o temido câncer de pele.