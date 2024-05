Cães treinados ajudam crianças com o Espectro Autistas

Os cães treinados podem ser um valioso instrumento para ajudar crianças com o Espectro Autista (TEA). Esses animais são treinados para entender e se comunicar com crianças autistas, proporcionando-lhes uma companhia constante e auxiliando a reduzir o estresse e a ansiedade.

Visto que, uma das características do autismo é a dificuldade de se comunicar e interagir socialmente. Cada criança autista é única, mas muitas delas têm dificuldade em estipular ligações emocionais com outras pessoas. Os cães treinados podem ajudar a preencher essa necessidade de interação social, oferecendo uma companhia contínua e ajudando a reduzir a solidão que muitas crianças autistas vivenciam.

Para mais, os cãezinhos treinados conseguem ajudar as crianças autistas a se sentirem mais confortáveis e seguras em situações sociais. Muitas crianças autistas têm muita dificuldade em lidar com estímulos sensoriais, como barulhos altos ou multidões. Os cães treinados ajudar muito a acalmar essas crianças, oferecendo uma sensação de segurança e estabilidade emocional.

Outro benefício dos cães treinados é que eles podem ajudar a melhorar a comunicação e as habilidades sociais das crianças autistas. Esses bichinhos são treinados para responder a comandos específicos, o que pode ajudar as crianças a praticar e desenvolver sua capacidade de se comunicar de forma clara e eficaz.

Segundo a psicóloga Thaise de Oliveira, os cães treinados podem ajudar a amenizar os comportamentos estereotipados e repetitivos que são bastante comuns em crianças com autismo. “Esses comportamentos podem incluir balançar o corpo, bater as mãos ou fazer movimentos repetitivos com os dedos. A presença de um cão treinado pode ajudar a redirecionar esses comportamentos, oferecendo às crianças uma alternativa mais saudável e produtiva,” afirma a psicóloga.

Entretanto, é extremamente importante ressaltar que os cães treinados não são a solução permanente para todos os desafios enfrentados pelas crianças com autismo. Cada criança é única, e é importante trabalhar em conjunto com profissionais de saúde e educadores no desenvolvimento de um plano de tratamento especializado e individualizado que leve em consideração todas as necessidades da criança.

Por fim, os cães treinados podem ser um valioso objeto no apoio às crianças com autismo. Eles oferecem uma companhia constante, ajudam a reduzir a ansiedade, melhoram a comunicação e as habilidades sociais, e podem ajudar a redirecionar comportamentos repetitivos. No entanto, é fundamental um trabalho conjunto entre família, profissionais de saúde e educadores para garantir que a criança esteja recebendo todo o apoio necessário.