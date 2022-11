Zeh Gastronomia Coeva lança menu executivo em três etapas a partir de R$ 49

Entre as opções estão o bife de chorizo com arroz biro biro, filé mignon ao molho madeira, picanha suína com arroz com brócolis, e o camarão internacional

Inaugurado em setembro, o Zeh Gastronomia Coeva (QI 11 – Lago Sul) decidiu investir em um menu executivo com foco na praticidade e custo benefício para aqueles que trabalham próximo ao restaurante. De terça a sexta-feira, 12h às 16h, o menu apelidado de Zehcutivo apresenta 12 opções para seus clientes com preços que variam de R$ 49 a R$ 69 (incluindo uma salada de entrada e uma sobremesa ou café expresso). São eles: Bife de chorizo servido com arroz biro biro (foto de destaque); Tilápia sob a cama de purê de mandioquinha e creme de espinafre; Picanha suína, arroz com brócolis e banana à milanesa; Filé mignon ao molho madeira servido arroz piamontese; Contra filé a cavalo servido com arroz branco e fritas; Filé a parmegiana, arroz branco, purê de batata ou batata frita; Camarão internacional; Galeto desossado servido com espaguete à arrabiata (molho de tomates frescos com toque de pimenta); Costelinha suína servida com arroz de ervas e limão; Costelinha suína ao molho barbecue, servida com arroz de alho e couve; Picadinho de filé mignon Zeh Coeva, arroz branco, farofa de bacon e banana à milanesa; Peito de frango grelhado servido com arroz chinês e molho de laranja. Serviço

Zeh Gastronomia Coeva

Onde: QI 11, Bloco. I – Lago Sul

Horário de funcionamento: terça e quarta-feira, 12h às 23h; quinta a sábado, 12h às 1h; domingo, 12h às 18h

Reservas: (61) 3256-8500

Para mais informações: @zeh.gastronomia