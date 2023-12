Workshop que ensina a fazer doces e pães sem glúten tem últimas vagas

Restam as últimas vagas para o workshop gratuito Padaria Urbano, que ensinará os participantes a fazerem doces e pães caseiros sem glúten. A iniciativa é um presente de final de ano da Urbano Alimentos aos seguidores.

As inscrições gratuitas podem ser feitas no site Padaria Urbano.

A oficina, online e gratuita, será ministrada pela chef Nandah Carneiro, referência em confeitaria inclusiva no Brasil. A profissional ensinará a fazer bolos e pães sem glúten com massa fofinha, mostrando que, feitos corretamente, produtos sem glúten podem ser macios e gostosos.

Serão quatro aulas em dezembro, disponibilizadas todas as quartas-feiras, às 18 horas. “No primeiro módulo, vamos aprender a fazer um autêntico e crocante pão italiano“, diz Nanda. Na segunda aula será a vez de aprender a fazer o pão trançado recheado e, na terceira, os participantes aprenderão a fazer sonho de padaria. O último capítulo do curso será dedicado para aprender os clássicos cinnamon rolls, o bolo sueco de canela em formato de caracol.

Além das linhas de arroz e feijão, a Urbano se destaca no mercado pelos produtos zero glúten, atendendo todos que buscam uma alimentação saudável e saborosa. A empresa de Jaraguá do Sul (SC) está no mercado há 63 anos e atua no beneficiamento de arroz, feijão, farinha e macarrão de arroz.