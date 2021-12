Vinnys Pizzeria oferece cheesecake para encomendas de Natal

A cheesecake tem aproximadamente 2kg para você se deliciar .

Natal é uma época que encanta por sua leveza, magia e, também, por suas receitas. Um dos pontos altos da data é a ceia ao lado de familiares e amigos. Como é um momento especial, a celebração pede pratos que vão abrilhantar e deixar a noite ainda mais inesquecível. Por isso, a Vinnys Pizzeria Napoletana, na 205 Sul, oferece para encomenda a famosa cheesecake da casa como opção de sobremesa para você festejar em grande estilo.

A deliciosa receita, assinada por Raquel Campos, é feita com calda de amora, azedinha para contrastar com o doce suave do cake, além de uma farofinha de pistache para dar crocância e flores comestíveis para decorar. A sobremesa sai no valor de R$ 190. São aproximadamente 2kg, que serve de 12 a 15 pessoas. As encomendas podem ser feitas até o dia 18 de dezembro. A retirada acontece nos dias 22 e 23.

Cheesecake. Foto: Divulgação

Serviço:

Vinny´s Pizzeria Napoletana

Endereço: CLS 205 bloco A, Loja 27

Horário: De terça a domingo, das 17h às 22h40

Takeout e Delivery: Todos os dias, de 17h às 22h30

Instagram: @vinnyspizzerianapoletana