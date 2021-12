Vinho em taça com preços convidativos para apreciar uvas e rótulos e variados

Para alegria dos amantes do vinho e para os que querem começar, restaurantes e bares da cidade investem cada vez mais em servir vinhos em taça

O vinho, que antes era sinônimo somente de comemoração ou jantares sofisticados, agora faz parte do cotidiano de muitos brasileiros ganhando cada vez mais espaço nas refeições diárias. O consumo na medida de uma tacinha por dia, além de fazer bem para a saúde, é um prazer para quem aprecia a bebida.

Pensando nessa experiência, bares e restaurantes dedicam cada vez mais espaço em suas cartas e menus para o vinho em taça. Esse formato de degustação é ideal para quem quer explorar o universo dos vinhos e provar mais de um rótulo, combinando a característica de cada casta com o prato escolhido. Outra vantagem é que a seleção costuma incluir opções com boa relação de custo e qualidade.

No recém inaugurado Vino! Wine Bar, você não precisa pagar o preço de uma garrafa inteira quando quiser provar rótulos diferentes. São mais de 200 opções servidas em taça e com preços a partir de R$15,00. A casa usa e abusa do Coravin, um acessório que consegue extrair o vinho de uma garrafa sem abri-la de fato. Ele funciona como uma agulha fina, longa e oca, que é introduzida na garrafa através da rolha. Quando a quantidade desejada de vinho é servida, a agulha é retirada, deixando o ar argônio no lugar do líquido subtraído, o que impede a oxigenação. A rolha então se recompõe sozinha, selando o vinho.

No Paris 6, você também pode pedir uma taça para acompanhar seu prato favorito, como o delicioso salmão à Fábio Rabin, gratinado ao forno com parmesão e acompanhado de risoto à parmegiana. Outra opção é um dos mais novos pratos do menu, é o Medalhões aos quatro queijos à Felipe Araújo, acompanhado de arroz puxado ao alho e batatas fritas. O preço das taças vai de R$ 32,00 para tintos e brancos e R$ 36,00 para espumantes.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

No Jamie Oliver Kitchen, além da vasta carta de vinhos, com preços a partir de R$ 69,00, a casa sempre tem as opções de branco e tinto em taças que saem por R$ 19,00 e são uma ótima pedida para quem almoça sozinho ou quer desfrutar de uma dose da bebida para acompanhar uma boa refeição.

Já no Rapport, o destaque vai para as promoções! Pedindo o menu bistrô, você acrescenta a primeira taça de vinho por apenas R$17,00 para acompanhar sua refeição. A casa também tem dose dupla de espumante na quinta e Welcome drink nos almoços de sexta. Entre as opções para acompanhar, a sugestão fica por conta do Steak Tartare: uma entrada clássica e perfeita para compartilhar (R$ 62,00).

Foto: Rafael Lobo/ Zoltar Design

No Ticiana Werner, você desfruta de uma completa carta de vinhos em um espaço wine bar, com opções em taça de espumante, vinho branco e tinto (R$ 25,00), que acompanham muito bem os famosos risotos da casa. Lá, o cliente também pode optar pela taça de vinho de sobremesa 50ml (R$ 9,00) e vinho do porto 50ml (R$ 13,00). O restaurante conta com um variado menu, com cardápio completo para almoço e jantar, o que possibilita diversas combinações de sabores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Victor Rocha

O Empório Villa Vita, novidade na asa sul, dispõe de vinho branco, rosé, tinto e até espumante servido em taça. As opções vão variando de acordo com a disponibilidade do dia e os preços giram em torno de R$ 30,00 e são ideais para acompanhar as tábuas de embutidos e queijos premiados que são montadas para 1 até 6 pessoas.

Serviços:

Vino!

Telefone: (61) 99539.5830

Endereço: CLS 413, Bloco D loja 30 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 17h às 23h30

Instagram: @vino.brasilia

Paris 6

Telefone: (61) 3037 3437

Endereço: SCN Quadra 6 – Shopping ID

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h às 23h

Instagram: @paris6.brasilia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jamie Oliver Kitchen

Telefone: (61) 3710.3939

Endereço: Venâncio Shopping, SCS, Quadra 8, Bloco B 60, Loja 29 a 33

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 11h30 às 15h; happy hour, das 16h às 20h; e jantar, das 18h à 0h.

Instagram: @jamieoliverkitchenbr

Rapport Cafés Especiais e Bistrô

Telefone: (61) 3322 0259

WhatsApp: (61) 99117 8409

Endereço: SCLN 412, Bloco C, loja 40 – Asa Norte

Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 9h às 22h. Domingo e feriado, das 9h às 16h

Instagram: @rapportcafe

Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar

Telefone: (61) 3226 9947

Endereço: CLS 201 bloco C loja 11 – Asa Sul

Instagram: @ticianawerner

Site: www.ticianawerner.com.br

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 11h30 às 23h30

Empório Villa Vita

Telefone: 3542.6592

Endereço: CLS 213 bloco A loja 13

Horário de funcionamento: Terça e quarta, a partir das 11h até às 20h e de quinta a sábado até às 21:00h e com reservas até às 23:00h.

Instagram: @emporiovillavita