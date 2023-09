Vinhedo Girassol lança o Safra Mix

O Safra Mix permite o cliente comprar previamente os vinhos da safra futura juntamente com os vinhos da safra atual

Com o intuito de oferecer uma experiência degustativa de longo prazo a todos aqueles que desejam acompanhar de perto a evolução da viticultura proveniente do Centro-Oeste, o Vinhedo Girassol acaba de lançar o Safra Mix. Reeditando o sucesso anterior, em que é possível ao cliente garantir previamente os vinhos da safra futura juntamente com os vinhos da safra atual.

A tática de vendas antecipadas, comum entre os vinhedos europeus, permite a aquisição de vinhos que ainda serão produzidos com colheitas futuras, propiciando apoio aos vitivinicultores e contribuindo para enriquecer a experiência de consumo. Além de ser uma alternativa mais econômica na aquisição dos produtos, os amantes de vinhos terão a oportunidade de comparar as várias safras, atestando assim a qualidade dos vinhos da região.

O principal vinho da casa, o Terroir Girassol Syrah, já vem obtendo destaque no cenário nacional, recebendo muitos elogios do público e da crítica especializada. “O vinho tem sido muito bem recebido pelos melhores restaurantes e empórios de Brasília e São Paulo, como o Fasano, além das cidades de Goiás mais próximas da Capital, como Pirenópolis e Corumbá”, destaca Sérgio Resende, proprietário do Vinhedo Girassol.

Passeios

O vinhedo também realiza passeios enoturísticos em meio às montanhas, cachoeiras e mirantes que englobam a rica natureza local. “O Vinhedo Girassol é um expoente que mostra o potencial desta região. Além disso, pelo fato de ser o terceiro vinho de Goiás a ser comercializado em todo o país, ele também acaba fortalecendo o pioneirismo da viticultura atrelado à região”, destaca Sérgio Resende, responsável pelo vinhedo.

Funcionando também como um sistema de delivery para as principais regiões do Brasil, o Safra Mix marca o começo de uma longa e frutífera história do Cerrado Goiano no mercado de vinhos artesanais. Os interessados em participar desta experiência singular, conhecer o vinhedo e obter o acesso antecipado aos vinhos de alta qualidade produzidos no local devem entrar em contato com os representantes do Vinhedo Girassol pelo WhatsApp (61) 99611-7736.