Vem aí o festival Burger Gourmet

Brasília foi a primeira cidade escolhida para sediar o evento, que será dedicado às hamburguerias e spots gastronômicos com foco em burgers

Após o grande sucesso da 27ª edição da Brasília Restaurant Week com mais de 100 estabelecimentos participantes, a organização Brasil Restaurant Week escolheu a capital do país como sede para receber a primeira edição do festival Burger Gourmet, que será dedicado às hamburguerias e spots gastronômicos que em seu cardápio dão foco aos burgers.

Nomeado como Burger Gourmet by Restaurant Week, o evento será realizado entre 4 de maio a 4 de junho, com a proposta de desafiar os chefs a criarem pelo menos duas opções de hambúrgueres + acompanhamento a um preço fixo dada a categoria que estiverem inscritos (Tradicional R$ 39,90 e Plus R$ 49,90). Entre as primeiras hamburguerias que já confirmaram presença no festival estão Venicce Burger, Ricco Burger, Pataro Burger, Páprica Burger e Primeiro Burger.

O festival tem como objetivo fomentar e investir na economia local dos estabelecimentos do nicho de hambúrgueres, buscando atrair novos clientes para os empreendimentos a partir de ações chamativas. Para esta primeira edição, o Burger Gourmet será patrocinado pelo Grupo Heineken, com a cerveja Eisenbahn como sugestão de bebida para as casas harmonizarem com o hambúrger.

Foto: Divulgação

Serviço

1ª Burger Gourmet by Restaurant Week – Brasília

Quando: 4 de maio a 4 de junho

Categorias: Tradicional (R$ 39,90 – hambúrguer + acompanhamento) e Plus (R$ 49,90 – hambúrguer + acompanhamento)

Para mais informações e inscrição: @restaurantweekbrasil e (61) 99802-5867