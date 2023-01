Veja opções de sanduíches para saborear nas férias

Casas apostam em criativas receitas e em bebidas para acompanhar

Janeiro é sinônimo de férias! E para quem não viajou e quer aproveitar a época fazendo um tour gastronômico pelo quadradinho, os sanduíches são uma ótima pedida. Foi pensando nisso que as casas da capital federal pensaram em deliciosas opções para todos os públicos.

No Geléia Burger, o cardápio conta com opções de sanduíches como Original Burger (R$34): blend de fraldinha e costela de 160g, queijo cheddar, cebola caramelizada, bacon crispy, maionese e pão australiano artesanal; Brasiliense (R$34): blend de fraldinha e costela 160g, queijo prato, queijo cheddar, maionese caseira, cebola roxa, alface, tomate vermelho e pão branco artesanal.Para beber, milk-shakes clássicos de morango (R$18), caramelo (R$18), chocolate (R$18) e Ovomaltine (R$18); e limonadas, começando pela green (R$15): maçã verde, limão siciliano e água gaseificada e a pink: cranberry, morango, limão siciliano e água gaseificada. Entre os refrigerantes naturais, as opções são uva (R$12) e tangerina (R$12) preparados com fruta natural e sem adição de açúcar e conservante.

Foto: Divulgação

Entre os destaques do O Concorrente (409 Norte), suculentos hambúrgueres especiais, como Panino (R$ 24,90) feito com pão brioche selado, um maravilhoso blend angus 180g, muçarela, tomate grelhado e maionese caseira; e o Super Concorrente (R$ 38,90) é um saboroso hambúrguer preparado com pão australiano, blend angus 180g, cheddar cremoso da casa, bacon e cebola caramelizada. A casa conta com refrigerantes naturais. São dois sabores: uva sem açúcar (R$12) e tangerina (R$12). Há também limonadas em três versões: santo melão (R$15), pink (R$15) e green (R$15). Entre os milk-shakes, as sugestões são: três leites (R$20): com calda de amarena; e paçoca com caramelo (R$20).

Foto: Divulgação

O Le Parisien (103 Norte) serve durante às tardes saborosos lanches, como croque madame (a partir R$39): sanduíche no pão de miga com copa defumada e queijo gruyère gratinado com molho mornay e ovo, acompanhado de mini salada com alface, tomate confit, vinagrete de mostarda Dijon, farofa de cebola caramelizada e copa defumada; e croque monsieur (a partir R$36): sanduíche no pão de miga com copa defumada e queijo gruyère gratinado com molho mornay, acompanhado de mini salada com alface, tomate confit, vinagrete de mostarda Dijon, farofa de cebola caramelizada e copa defumada.

Foto: Divulgação

Já o Blend Boucherie (412 Norte) traz deliciosos hambúrgueres, como o Blend Burguer (R$42): pão de sal, blend angus, fondue de queijo, molho de tomate, crispy de coppa, crock de parmesão, crisps de cebola, mix de folhas e maionese de parmesão; e o X Blend (R$32): pão de sal, blend de angus, fondue de queijo, ketchup artesanal e maionese de parmesão. Para acompanhar, o comensal pode degustar também os sucos especiais de xarope de guaraná, limão e hortelã (R$12), laranja com morango (R$12), abacaxi, gengibre e limão (R$12), frutas vermelhas (R$14), limonada suíça (R$12) e abacaxi com hortelã (R$12).

Foto: Divulgação