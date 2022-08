Veja opções de restaurantes no DF Plaza para comemorar o Dia dos Pais

Neste mês de agosto, o centro de compras também realiza a ação “Seu Pai Merece Um Brinde”, com brinde instantâneo e sorteio

Para celebrar o Dia dos Pais, o DF Plaza Shopping oferece entre seus restaurantes pratos suculentos e deliciosos para comemorar a data em família. Os clientes podem se deliciar com massas, chopes geladíssimos e happy hour, carnes, pescados e comidas naturais. Neste mês de agosto, o centro de compras também realiza a ação promocional Seu Pai Merece Um Brinde! em parceria com a Cerrado Beer, de 02 a 14 de agosto, com brinde instantâneo e sorteio.

Para participar, a cada R$ 250 em compras, clientes ganham uma cerveja artesanal da Cerrado Beer, podem optar pelos rótulos: Seriema, Lobo Guará ou Carcará. A promoção é válida para maiores de 18 anos, os brindes são limitados a um por CPF. O balcão de trocas fica localizado no piso térreo. E a cada R$ 150, o público poderá participar do sorteio de seis chopeiras da marca Beertender Krups 5L B101 220v, acompanhadas de quatro barris de 5 litros de cerveja, total de 20 litros por prêmio. Serão sorteadas 6 unidades para ganhadores distintos. O cadastro de notas acontece pelo aplicativo Wynk.

Confira as sugestões de pratos para comemorar o Dia dos Pais:

Fran’s Café

Com um menu diversificado, o Fran’s Café (DF Plaza Shopping) tem refeições deliciosas para aproveitar, como o parpadelle com ragu de costela, por R$ 37,90. Outra pedida é copa lombo suíno com barbecue de café, acompanha purê de alho poró, por R$ 34.

Five Sport Bar

Com uma temática de esportes, o Five Sport Bar (DF Plaza Shopping) permite que os clientes desfrutem dos mais de 40 televisores para acompanhar até 17 coberturas esportivas simultâneas – quanto para as crianças e adolescentes, que podem aproveitar as mesas com PlayStation 4 à disposição. Os papais podem se deliciar com os espetos gourmet, quem são acompanhados de molho barbecue, vinagrete e farofa. Nas opções: carne de sol (R$ 32,90), filé mignon (R$ 54,90), picanha (R$ 55,90), misto com frango, carne e linguiça toscana (R$ 27,90) e frango (R$ 23,90). A casa também oferece happy hour todos os dias, com chope por R$ 5,99 e petiscos a partir de R$ 19,90, das 15h até às 20h, além de drinks a partir de R$ 9,90 (até às 21h).

Outback

Para celebrar a data o Outback (DF Plaza Shopping) tem em seu menu o suculento Jackaroo Ribs & Steak (R$ 114,90), uma combinação de meia costela suína, junior ribs, e o jackaroo steak com um toque de manteiga de limão, mais um acompanhamento a escolha: jacked potato: batata assada recheada com requeijão, manteiga, mix de queijos, bacon e cebolinha; garlic mashed potato, purê de batatas rústico, estilo Outback, com manteiga e leve toque de alho, salsinha e pimenta; arroz tasmânia, combinação de arroz com lâminas de amêndoas crocantes, champignons, cebolinha, pimentão vermelho e um toque de limão; batatas fritas temperadas; bloom petals, pétalas da famosa bloomin onion; legumes ao vapor, brócolis, couve-flor, cenoura e ervilha torta preparados com manteiga ao vapor; ou arroz pilaf, arroz preparado com pimentão vermelho, cebola e salsinha.

Pueblito Comida Buena

Para amantes de cortes argentinos, a boa pedida do Pueblito Comida Buena (DF Plaza Shopping) é o Bife de Chorizo nas opções 250g, por R$ 45 ou 500g, por R$ 86. A carne pode ser acompanhada por uma ou mais porções de: arroz branco ou integral, batata frita, purê de batata baroa, legumes grelhados, salada verde (mix de folhas e tomate cereja) ou feijão campeiro.

Coco Bambu

Com pratos deliciosos para compartilhar, o Coco Bambu (DF Plaza Shopping) tem a Lagosta Coco Bambu, prato com duas lagostas inteiras grelhadas. Acompanha risoto de limão siciliano, batata ao forno e manteiga de ervas especiais. Serve duas pessoas, por R$ 364. E para beber, a casa tem oferece dezenas de opões de drinks, destilados, coquetéis, vinhos e cervejas. Além de sucos e refrigerantes.

Marietta

Para os papais que seguem uma alimentação mais saudável, o Marietta (DF Plaza Shopping) conta com um menu recheado de opções de saladas e sanduíches. O destaque vai para a salada mexicana, uma refeição deliciosa com guacamole, feijão vermelho, atum, alface, rúcula, cebola roxa, pimenta, ervas e molho de aceto com azeite, por R$ 36. E para acompanhar, o suco verde feito com abacaxi, couve, hortelã, gengibre e água de coco, por R$ 16.