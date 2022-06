Universidade Cozinha e Bar chega na Asa Norte, saiba mais sobre a novidade!

A terceira unidade do empreendimento será inaugurada no Setor Comercial Norte, em frente ao Liberty Mall, e contará com quatro ambientes dedicados à gastronomia, coquetelaria e música. Inauguração será nesta quinta-feira, 9 de junho

Tudo começou em 2016, com um quiosque em frente a uma das avenidas mais movimentadas do Cruzeiro/Sudoeste, com mesas e cadeiras de plástico sob a brita e ao ar livre, cerveja gelada, petiscos autorais e um espaço para as crianças brincarem. Um ambiente familiar, boêmio e gostoso de se frequentar logo cativou os moradores da região. Quatro anos depois, em 2020, foi a vez de Águas Claras receber de braços abertos a segunda unidade da Universidade Cozinha e Bar, e, em ambas as cidades o empreendimento de Guilherme Fayad e Fabiana Paludo caiu nas graças do público.

Agora o desafio será conquistar os clientes das redondezas do Plano Piloto, principalmente da Asa Norte e Sul. A terceira unidade foi construída em frente ao Liberty Mall, no Setor Comercial Norte, e será inaugurada nesta quinta-feira, 9 de junho.

O empreendimento contará com quatro ambientes, onde cada um segue uma proposta diferente para conquistar cada tipo de público. O primeiro é o jardim com um lindo pergolado ao lado da fachada, nele mesas e cadeiras ao ar livre ficaram espalhadas e tende a ser um ambiente para aqueles que gostam de beber e comer mais à vontade, semelhante a unidade do Cruzeiro.

Já a varanda e o salão interno serão os espaços para aqueles que vão à Universidade para almoçar e jantar, em grupos de amigos e familiares. No salão um palco também foi montado para apresentações de cantores da cidade.

Enquanto no quarto ambiente, o Mezanino, funcionará de quinta a domingo, e será dedicado aos shows ao vivo de DJs e bandas locais e nacionais. Sua estrutura promete surpreender o público, a começar com um lindo teto que de ponta a ponta é ornamentado por leds que mudam de cor a depender do ritmo da música. Lounges privativos, bistrôs e mesas também compõem o espaço.

Bar do Salão Universidade Cozinha e Bar. Foto: Divulgação Bar Mezanino Universidade Cozinha e Bar. Foto: Divulgação Brinquedoteca Universidade Cozinha e Bar. Foto: Divulgação Mezanino Universidade Cozinha e Bar. Foto: Divulgação Salão Universidade Cozinha e Bar. Foto: Divulgação Varanda Universidade Cozinha e Bar. Foto: Divulgação Fachada Universidade Cozinha e Bar. Foto: Divulgação

Gastronomia

Quem já é cliente da Universidade Cozinha e Bar certamente conhece os petiscos autorais da casa, alguns bastante curiosos como por exemplo o espetinho de quiabo com bacon, e o Jiló empanado na farinha panko servido com molho de mostarda e mel e pasta de cebola.

“Decidimos que vamos levar todas nossas criações para a unidade da Asa Norte, além de algumas novidades. Diferente dos outros dois empreendimentos, nós vamos contar com um buffet durante o almoço de segunda a sábado com diversas opções de massas a churrasco, frutos do mar a feijoada”, revela Guilherme Fayad.

No cardápio os petiscos autorais como a Barriga de porco à pururuca acompanhada de mandioca cozida na manteiga servida com molho de abacaxi agridoce picante; o Ceviche de jiló marinado no limão, especiarias, cebola roxa e pimenta biquinho; Pastel de angu recheados com carne seca ou provolone; picolé de pernil envolto de massa de mandioca e empanado na farinha panko; e o famoso frango à passarinho coberto com lascas de cebola empanada, prometem encantar os amantes da boa gastronomia.

Drinks

Em parceria com a marca de bebidas destiladas Fiu Fiu, a Universidade Cozinha e Bar possui uma carta de drinks dedicados ao rótulo. Chamam atenção o Afrodite, um drink feito para aqueles que gostam de compartilhar a experiência: Fiu Fiu Aborígene, xarope de grenadine e frutas vermelhas (serve de 3 a 4 pessoas).

Cajá Lemon: Fiu Fiu de Cajazinha, limão taiti, xarope de açúcar, água com gás e borda de sal; E o Sweet Spiced Fiu Fiu de Tangerina com Acerola, lichias sem caroço, redução de amora, pimenta tabasco e limão siciliano, são algumas das opções que chamam atenção.

Outros autorais também se destacam como o Gin Barman: morango, mix de uvas, xarope de grenadine e água com tônica com redução de hibisco; e o Mestre Abacaxi: meio abacaxi cortado em pedaços com raspas de limão e hortelã marinado na Tequila Prata e finalizado com sal na borda.

Serviço

Universidade Cozinha e Bar – Asa Norte

Onde: SCN. 2, em frente ao Liberty Mall

Inauguração: quinta-feira, 9 de junho, a partir das 19h

Para mais informações: @universidade.asanorte