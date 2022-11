Unidade Stonia do Noroeste lança cardápio exclusivo com cafés e lanches

Menu conta com cappuccinos, croissant, sanduíches e outros itens

A recém-inaugurada unidade da marca brasiliense Stonia Ice Creamland, no Noroeste, está com novidades. A famosa gelateria, além das delícias geladas que todo mundo já conhece, agora conta com cafés especiais e lanches saborosos para conquistar ainda mais o paladar e o coração do público da cidade.

Para começar, o autêntico espresso preparado com blend de grãos moídos e extraídos sob pressão para maior qualidade e sabor acentuado. São três versões: o tradicional (R$ 8), o duplo (R$ 12) e o especial com borda de Nutella ou doce de leite (R$ 12). Há também o delicioso café coado, feito com o método de filtragem que possibilita aroma e sabor mais leve. O filtrado sai por R$ 7.

Para quem prefere bebidas à base de café com cremosidade de leite vaporizado, a casa aposta no cappuccino tradicional (R$ 10), da casa (R$ 10) e tradicional com borda de doce de leite ou Nutella (R$ 12). Os chocólatras de plantão também são agraciados com bebidas com a cremosidade incomparável do chocolate, na versão quente (R$ 10) e com chantilly (R$ 12).

E a combinação que não poderia faltar é o do café com a grande estrela da casa, o gelato. No cardápio, Café espresso + Gelato Classic (R$ 18); Afogatto especial (R$ 19): bola de gelato Stonia à escolha, café espresso e chantilly finalizado com Ovomaltine. Há ainda o Frapê (R$ 24 – 400ml): milk shake Stonia batido com café espresso e calda à escolha, podendo optar por brigadeiro, nutella, doce de leite ou cookies. Por fim, o Mocha (R$ 15): bebida cremosa em camadas de leite e café espresso saborizada nos sabores brigadeiro, nutella ou doce de leite.

Já entre as comidinhas, a casa serve brownie (R$ 14), cookie (R$ 12) e pão de queijo (R$ 10 – 6 unidades) e croissant tradicional (R$14). Além disso, são outras opções de croissant, preparados com: ovo, bacon crocante, cream cheese e cheddar (R$ 23); pepperoni, cream cheese e cheddar (R$ 24); e nutella e morangos frescos (R$ 20).

Outra sugestão são os sanduíches, disponíveis em duas versões: pão ciabatta, ovo, bacon crocante, cream cheese e cheddar (R$ 25); e pão ciabatta, pepperoni, cream cheese e cheddar (R$ 16). O cardápio conta ainda com apetitosos waffles com cream cheese, ovos mexidos e bacon crocante (R$ 20); ou com nutella, cookie e morangos frescos (R$ 19).

Para quem gosta de um bom combo especial, a casa traz Cafézinho da tarde (R$ 19), que contempla espresso + croissant + degustação; ou cappuccino tradicional + cookie; ou espresso duplo + pão de queijo (6 unid.); o Na medida certa (R$ 38) conta com waffle com ovo e bacon + brownie + espresso + degustação; ou waffle de Nutella + croissant + capuccino da casa + degustação; e o Hora de relaxar (R$ 39) vem com croissant com ovo e bacon + cookie + soda Stoniana + degustação; ou ciabatta com ovo e bacon + brownie + suco Pratz + degustação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A unidade aposta também em um delicioso brunch (R$ 59) com ciabatta com ovo e bacon + pão de queijo (6 unid.) + waffle de nutella + espresso + suco Pratz + degustação; ou croissant pepperoni + croissant de Nutella + cookie + cappuccino da casa + suco Pratz + degustação.

Stonia Ice Cremland – Noroeste

Endereço: SHCNW 8/9 Bloco A Loja 4 Noroeste

Horário de funcionamento: de domingo a sábado, das 10h às 22h