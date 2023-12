Uma década de sabor e talento

Gabriel Bla’s, chefe do Bla’s, que está completando 10 anos de vida, convidou o chef argentino Max Sommo para um jantar a quatro mãos

Para celebrar 10 anos de sucesso, na próxima sexta-feira (15), o Bla’s (localizado na 406 Norte) preparou uma noite especial. O chef residente Gabriel Bla’s (foto) convidou o chef argentino Max Sommo (foto) para um jantar a quatro mãos. O menu em cinco etapas promete uma jornada sensorial única, explorando sabores e texturas cuidadosamente selecionados. “Este menu de aniversário é uma celebração de uma década de dedicação à arte da culinária. Cada prato é uma expressão cuidadosa de sabores e texturas, refletindo a jornada incrível que tivemos ao longo dos últimos 10 anos”, enfatiza o chef. Max Sommo está na estrada da culinária desde 1999, onde começou a cozinhar na cidade de Córdoba, Argentina, aprofundando seus estudos em Sous Vide e Cozinha Molecular no Instituto Argentino de Gastronomia. Atualmente, é professor de Cozinhas Básica e Avançada no Iesb, tendo participado e conquistado medalha de bronze na seletiva Bocuse d’or Brazil com a equipe gastronômica do instituto. Sua expertise e paixão pela culinária prometem enriquecer ainda mais a celebração dos 10 anos do Bla’s. Na noite no aniversário, os chefs prepararam um menu de cinco etapas com ou sem harmonização. Para harmonizar com os vinhos, R$ 390/pessoa. Sem a harmonização, R$ 290.

Não existe Natal sem panetone

O que é a data do Natal sem os panetones, não é mesmo?! Alguns são tão especiais que nos fazem esperar ansiosamente pelo Natal para podermos desfrutar, caso do Panetone Rubaiyat — ou como ficou conhecido, o Rubatone (foto). De fabricação própria da marca, essas delícias da rede Rubaiyat estão disponíveis em três sabores sensacionais: o tradicional de frutas cristalizadas e passas, gotas de chocolate recheado com doce de leite e chocotone com cobertura de chocolate. Todos estão por R$ 119 e podem ser comprados na Rubaiyat Brasília (Setor de Clubes Esportivos Sul). De todas as casas que ofertam tal gostosura, a do Rubaiyat é a mais saborosa. Diferente de muitos panetones, esse é bem recheado, molhadinho e perfeito para as festas de fim de ano.

Pizza de outro mundo (ou estado)

E o cenário gastronômico de Brasília está de vento em popa. A famosa pizzaria carioca Suburbanos Pizza – inspirada nas pizzas nova-iorquinas – acaba de desembarcar no nosso quadradinho. Localizada na Asa Norte, próximo ao Ceub, a nova operação tem atendido apenas via delivery, mas já conquistando o coração dos brasilienses, principalmente pelas pizzas irreverentes do cardápio, como, por exemplo, a Pizza de Bacon com Cream Cheese (foto) – feita com molho de tomate italiano, muçarela, bacon, cream cheese, alho poró e orégano. Mesmo com as diferentonas, ainda há espaço para a clássica pizza de calabresa com cebola. A pizza de Nutella está entre outros sabores para provar essa nova casa gastronômica.

Le Vin em Brasília

Um grande clássico da culinária francesa está voltando para o quadradinho! Desta vez, o famoso Le Vin Bistrô receberá uma equipe que trabalhou com grandes nomes da gastronomia, entre eles, o grande chef Erick Jacquin. A ideia de trazer o Le Vin para Brasília foi de um grupo de amigos liderado pelo advogado Wagner Parente. Quem comandará a cozinha é o chef João Serra, com quem teve um bom trabalho com Erick. O objetivo do chef e da nova casa é trazer renovação e ampliação no menu que já é consagrado pelo público e crítica. O novo restaurante francês recheará a quadra 402 Sul (foto) a partir de fevereiro de 2024. Vamos começar a contagem regressiva?

Hora de brindar 2023

Falando em rechear ainda mais o cenário da gastronomia brasiliense, a quadra 415 Sul ganha mais uma adição incrível: o Divino & Pimentel (foto), novo projeto gastronômico encabeçado pela sócio-proprietária Gislene Borges. Quem comanda a cozinha é o chef Divino Barbosa, figura talentosa que passou por diversas cozinhas no quadradinho: Santé; L’ Affair, do Marcelo Piucco; San Lorenzo; Oscar, Zuu a.Z d.Z., da Mara Alcamim, dentre outras. Comandou ainda as cozinhas do Limoncello, da Cantina Sanfelice e do tradicionalíssimo Piantella. Com uma proposta de cozinha contemporânea, essa nova operação, inaugurada na última semana, com certeza vai conquistar os corações dos brasilienses.