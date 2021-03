Delivery do Ticiana Werner

Por conta do decreto de lockdown estipulado pelo governo do Distrito Federal, o restaurante e wine bar Ticiana Werner está operando por delivery. O menu, bem diversificado, agrada os mais diversos paladares e bolsos.

Para começar, a dica é o mix de folhas com cogumelo shimeji grelhado em redução de aceto balsâmico com tomate cereja e parmesão (R$ 29,50) ou a salada de folhas com tomate e palmito de pupunha. Sugestão de salada de entradinha para acompanhar o prato principal, por R$ 12,00, para uma pessoa e R$ 16,00, para duas. Se estiver em grupo, tem a burrata (180 gramas – R$ 45,00) ao molho pesto com tomate seco. Acompanha torradas e serve 4 pessoas.

Confira algumas opções de prato principal de dar água na boca: spaghetti ao molho de camarão, com tomate pellati, creme de leite fresco, brócolis e queijo parmesão (R$ 42); risoto de filé, gorgonzola, parmesão e creme de leite (R$ 45); medalhão de filé mignon grelhado ao molho de vinho tinto e do Porto, acompanhado de risoto de queijo Grana Padano (R$ 64) e/ou filé de robalo grelhado ao molho pesto, acompanhado de abobrinha e cenoura salteadas. Não contém glúten, nem lactose e sai por apenas R$ 49,00. A casa também oferece a promoção do dia, com pratos a partir de R$ 29,00.

Spaghetti ao molho de camarão

Risoto de file

Filé de robalo ao molho pesto

De sobremesa, panna cotta com coulis de frutas vermelhas (R$ 16,50), pudim de leite condensado (R$ 8,90) e mousse de chocolate meio amargo, salpicados por raspas de chocolate (R$ 14,90). Além de outras deliciosas alternativas.

Panna cotta com coulis de frutas vermelhas

Os pedidos podem ser retirados no restaurante que fica localizado no bloco C, da 201 Sul; feitos através do site: https://ticianawerner.accon.app/ ou pelo Ifood. Para mais informações e para acompanhar as promoções, acesse o Instagram: https://www.instagram.com/ticianawerner

Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar

Telefone: 61 3226 9947

Endereço: CLS 201 bloco C loja 11 – Asa Sul

Instagram: @ticianawerner

Site: www.ticianawerner.com.br

Pedidos em: https://ticianawerner.accon.app/ e Ifood

Horário do delivery: das 10h30 às 22h30, de segunda a sábado