De Munique para o Brasil: Spaten, uma das primeiras puro malte do mundo e tradicional da Oktoberfest, chega ao país

Ambev traz toda a história, qualidade e expertise dessa cervejaria alemã, criada em 1397, para surpreender e conquistar o paladar dos brasileiros e brasileiras

Para quem gosta de cerveja e não abre mão de ter novas experiências, nada mais interessante do que se deparar nas prateleiras dos supermercados com uma marca com mais de 600 anos! Criada em 1397, a cervejaria Spaten chega mostrando que expertise, qualidade e sabor andam juntos para se manter sempre atual e surpreendente, seja em Munique ou, agora, no Brasil.

A Ambev apresenta aos brasileiros e brasileiras não apenas um dos rótulos mais tradicionais do mundo, mas uma puro malte diferente de todas as conhecidas no país. Do estilo Munich Helles, Spaten tem sabor forte, mas na medida capaz de conquistar não só quem não abre mão de uma cerveja marcante como também quem está acostumado com cervejas mais leves.

“A conexão com as pessoas nos incentiva a inovar em nosso portfólio e pra isso, intensificamos a troca de conhecimento com mestres cervejeiros do mundo todo. Estamos trazendo para o Brasil uma autoridade em cerveja. A Spaten é uma das cervejarias mais tradicionais da Alemanha, histórica, produzindo cervejas puro malte desde 1397, é a responsável pela criação do estilo de cerveja Munich Helles. Temos certeza de que os brasileiros vão se surpreender com essa experiência”, afirma Laura Aguiar, Head de Conhecimento e Cultura Cervejeira da Ambev.

“Com Spaten queremos promover uma experiência diferente para as pessoas. A cerveja propõe uma imersão na cultura cervejeira de Munique por meio do paladar, com a qualidade e o sabor de uma puro malte da escola alemã, ideal para acompanhar o público em todos os momentos”, explica Joice Carvalho, gerente de Marketing da marca.

Spaten está disponível em garrafas de 355ml e 600ml, além da lata sleek de 350ml, no Empório da Cerveja, Zé Delivery, supermercados e bares das principais capitais e áreas metropolitanas do país, expandindo para mais cidades durante setembro e outubro, período em que tradicionalmente acontece a comemoração da Oktoberfest de Munique e abre os trabalhos para a festa alemã ao redor do mundo.