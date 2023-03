Semana Santa: 5 opções de restaurantes que servem pescados e frutos do mar

Temporada dedicada especialmente às delícias, a Páscoa é um momento especial de alegria para compartilhar refeições e agradecimentos à mesa

Temporada dedicada especialmente às delícias, a Páscoa é um momento especial de alegria para compartilhar refeições e agradecimentos à mesa. Entre as opções mais procuradas pelo público estão os peixes e frutos do mar. Por isso, selecionamos cinco restaurantes em Brasília que servem com maestria pratos para comemorar a data. Confira:

Que Pasta?! Cantina

Recém inaugurado, o Que Pasta?! Cantina oferece um cardápio de dar água na boca. A sugestão para celebrar o feriado é o Risotto Gamberi, com camarão e tomate fresco, por R$ 86. Outro prato que também faz sucesso é o Spaghetti Gamberi, com camarões, aspargos grelhados, molho pomodoro e pesto de manjericão, por R$ 95.

Foto: Divulgação

Coco Bambu

Casa especializada em frutos do mar, o Coco Bambu é o paraíso dos pescados. E para compartilhar entre família, a boa pedida é a Paella Caldosa Coco Bambu: arroz caldoso com camarão, lula, polvo, peixe e mexilhão, refogado com pimentões, ervilha, especiarias e um leve toque de açafrão servidos na paellera. Serve de três a quatro pessoas e custa R$ 301. Outra opção é o Bacalhau à Gomes de Sá, com lombo de bacalhau em lascas assado com cebola, mix de pimentões, batatas, ovos, cebolinha, e azeitonas azapa. Acompanha arroz de brócolis e farofa de ovos, por R$ 233.

Foto: Divulgação

Outback

A steakhouse com temática australiana tem um cardápio versátil que atende os gostos mais diversos. Para a data, a sugestão do Outback é o Toowoomba Pasta, uma mistura caprichada de camarões e champignons, temperada com ervas finas e servida com fettuccine refogado ao molho Alfredo, por R$ 69,90.

Foto: Divulgação

Five Sport Bar

Com um clima descontraído, o Five Sport Bar tem o ambiente especial para compartilhar bons momentos. De entrada, a sugestão é a refrescante Salada de Salmão, com cubos de salmão cru, mix de folhas, cenoura, cebola roxa, tomate cereja, cebolinha, shoyu e gergelim, por R$ 68,90. Para o principal, há o Família Maldini com camarões refogados no azeite, alho e cebola compondo um maravilhoso fettuccine italiano ao molho gorgonzola, por R$ 109,90. A refeição serve 2 pessoas.

Foto: divulgação

Jamie Oliver

O Jamie Oliver tem um menu recheado de boas opções para a Páscoa. De entrada, a pedida é o Tempurá de Camarão com molho Piri-piri, por R$ 49. Para o prato principal, duas sugestões dão o dom de celebração do dia: o Salmão Ponzu com vagem francesa ao perfume de alho, pepino grelhado, wasabi, cebolinhas e gergelim, por R$ 92. Ou a apetitosa Moqueca de Camarão, com camarão, molho de coco, arroz soltinho e óleo de páprica, por R$ 97.

Foto: Divulgação