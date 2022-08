Seis restaurantes de Brasília que vão além de servir comida

Sejam eventos corporativos ou sociais, alguns restaurantes e gastrobares de Brasília estão preparados para diferentes ocasiões

Sejam eventos corporativos ou sociais, alguns restaurantes e gastrobares de Brasília estão preparados para diferentes ocasiões. Além do ambiente, eles oferecem gastronomia de qualidade e uma experiência única. A seguir, veja seis estabelecimentos que vão além do convencional:

Escola Diego Koppe

Um espaço cheio de possibilidades para eventos privados, mas com propostas mais intimistas e sempre ligadas à gastronomia, é a Escola Diego Koppe. Inaugurado em fevereiro deste ano e idealizado para cursos de até no máximo 8 alunos, o espaço pode receber eventos com até 12 pessoas, a depender da proposta, desde jantares preparados ao vivo pelo professor Diego Koppe, do início ao fim, a encontros voltados para o aprendizado de sushi e técnicas da gastronomia italiana.

“Já fiz, por exemplo, uma aula de risoto como evento de aniversário a pedido de uma aluna. Costumo receber oportunidades assim, que reúnem o aprendizado de técnicas valiosas da gastronomia e a confraternização entre pessoas queridas, além de ser sempre uma experiência única, compartilhada e intimista”, explica o chef, que atua há mais de 25 anos no ramo da gastronomia. Para marcar um evento no espaço, Koppe disponibiliza o contato pelo telefone (61) 99891-3769 ou via mensagens diretas no perfil @escoladiegokoppe no Instagram.

Foto: Marília Alves

Fazenda Churrascada Brasília

Em pouco menos de um ano em Brasília, a Fazenda Churrascada já conquistou o coração e o paladar dos brasilienses. Localizada no privilegiado Clube de Golfe, o ambiente oferece uma experiência completa, que vai além da gastronomia de qualidade e dos cortes refinados de carne. A casa reúne música, arquitetura, história e gastronomia. Pensando em oferecer o melhor aos brasilienses, a casa abre as portas de seus ambientes para eventos de todo tipo: infantil, social, corporativo e até degustações de vinhos feitas com os parceiros da marca.

Ao todo, o restaurante comporta um total de até 400 pessoas. Além disso, a Fazenda Churrascada conta com três ambientes disponíveis. Dois são denominados por Experiência e acomodam até 25 pessoas com projeção para eventos corporativos e até 30 no caso de eventos sociais. Já o Celeiro comporta 45 pessoas com projeção em eventos corporativos e até 80 no caso de eventos sociais. A Fazenda Churrascada Brasília conta ainda com uma capela pronta para receber mini weddings, noivados e batizados. Para completar a experiência, o menu pode ser personalizado ou ainda com comanda individual.

As reservas podem ser feitas direto com o Departamento de Reservas Especiais e Eventos do restaurante, coordenado por Denise Espírito Santo, pelo telefone: (61) 98157-6993.

Foto: Fernando Pires

Living HNK Brasília

Recém-inaugurado em Brasília, o Living HNK oferece um dos rooftops mais descolados da cidade. Localizado na área externa do Aeroporto de Brasília, o local está estrategicamente posicionado para oferecer um pôr do sol de tirar o fôlego com toda a beleza do céu brasiliense.

Logo, sobram razões para quem deseja reunir os amigos ou colegas de trabalho para um happy hour ou mesmo um aniversário. É possível fechar o espaço para um evento particular. Ao todo, o rooftop comporta 70 pessoas sentadas nos bistrôs e lounges e, em pé, ao todo, são 120.

Além da cerveja e do chope gelados, a casa oferece deliciosos finger foods, como dadinho de tapioca, buffalo wings e pão de queijo recheado com carne. Tudo com comanda individual.

Música animada e um ambiente leve e descontraído com tudo que as comemorações mais despojadas merecem. Que tal aproveitar a proximidade com a área de embarque do aeroporto e marcar a despedida antes da sua próxima viagem lá?

Foto: Divulgação

Mezanino Gastrobar, na Torre de TV

A vista privilegiada em 360º da cidade e a localização no coração de Brasília, próxima aos setores hoteleiros, estão entre os principais atrativos dos eventos privados realizados no Mezanino, gastrobar que ocupa o rooftop da famosa Torre de TV, no Eixo Monumental.

Em média, o espaço recebe de cinco a seis eventos por mês, entre eventos privados e corporativos, com a possibilidade de ocupar todo o salão ou só parte dele, com a casa em operação parcial.

O gastrobar já foi endereço de convenções de empresas, lançamentos de livros, recepções de casamentos, gravação exclusiva de um programa de televisão e até um clipe musical. Além do espaço com mobiliário, iluminação e decoração próprias, as contratações podem incluir serviços oferecidos internamente como alimentação, bar, sonorização, mobiliário e equipe (bar, receptivo, segurança, brigada, entre outros serviços). O contato pode ser pelo e-mail [email protected] ou pela DM do perfil da casa no Instagram, @meza.nino.

Foto: Guilherme Kapanema/Divulgação

Piselli Brasília

Vivenciar a experiência de um restaurante pode ir muito além de um simples almoço ou jantar. Mesmo em diferentes ocasiões, como uma reunião de trabalho, um encontro entre amigos, um happy hour ou mesmo um casamento, é possível desfrutar de um ambiente agradável e de uma comida inesquecível no Piselli Brasília. De portas abertas há pouco mais de um ano, o restaurante é aconchegante para todos os momentos. Sob o comando de Juscelino Pereira, o local proporciona ambientes com espaços exclusivos e menus personalizados para diversas ocasiões. Tudo conduzido por uma estética moderna e arrojada e pela alta gastronomia italiana.

Ao todo, a casa abriga quatro espaços distintos. São eles: o lounge bar, que fica próximo ao bar; o salão principal, com vista para o jardim externo; a sala JK, projetada especialmente para comemorações, reuniões e momentos mais reservados; e o terraço Piselli, ideal do happy hour ao almoço e jantar. Em todos eles, é possível promover reuniões, mini weddings, noivado, aniversário, bodas, apresentação empresarial, entre outros. Para saber mais informações e realizar reservas, basta entrar em contato no telefone: (61) 9 9913-7191.

Foto: Raimundo Sampaio

Pobre Juan Brasília

Ao longo da história, o Pobre Juan se tornou um restaurante reconhecido e premiado pelos cortes nobres assados na típica parrilla argentina. A ideia é entregar ao cliente um momento marcante com texturas e sabores. Soma-se a isso, uma arquitetura elegante, que mescla o contemporâneo e o rústico, imprimindo uma atmosfera sofisticada e envolvente. Essa atmosfera cria um ambiente atrativo e perfeito para diversos tipos de eventos, confraternizações, reuniões, casamentos. Do jantar a dois exclusivo na adega suspensa à reunião corporativa na sala modular para 50 pessoas, o Pobre Juan Brasília conta com salas privativas e amplos salões. Ao todo, somando o ambiente do salão com a sala modular, a capacidade é para 150 pessoas, enquanto na varanda cabem 80.

Enquanto os convidados desfrutam do ambiente, o Pobre Juan oferece um menu personalizado, de acordo com cada proposta, seja para café da manhã, almoço ou jantar. Além disso, o restaurante conta com equipamentos audiovisuais para apresentações, estacionamento privilegiado e condições especiais de preço para eventos na segunda, terça e quarta-feira. Não é cobrado um valor mínimo de locação do espaço, as tratativas são realizadas de acordo com a necessidade de cada evento.

Foto: Ricardo Cruz

Serviços:

Escola Diego Koppe

Onde: CLN 316 bloco F- Edifício Apollo Center, subsolo – sala 81/85 – Asa Norte, Brasília

CLN 316 bloco F- Edifício Apollo Center, subsolo – sala 81/85 – Asa Norte, Brasília Mais informações: @escoladiegokoppe ou (61) 99891-3769

Fazenda Churrascada Brasília

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe)

Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe) Horário de funcionamento: segunda é fechado; terça a quinta, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h às 00h; e domingo, das 12h às 22h.

segunda é fechado; terça a quinta, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h às 00h; e domingo, das 12h às 22h. Para mais informações e reservas: (61) 98157-6993 – WhatsApp

Living HNK Brasília

Onde: Aeroporto de Brasília, na Praça Pick-up

Aeroporto de Brasília, na Praça Pick-up Horário de funcionamento: todos os dias por 24 horas

todos os dias por 24 horas Contato: @livinghnk

Mezanino Gastrobar

Onde: rooftop da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

rooftop da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília Funcionamento: terça-feira a domingo

terça-feira a domingo Mais informações, horários e reservas para eventos: @meza.nino, [email protected] ou (61) 99167-7812

@meza.nino, ou (61) 99167-7812 Observação: o Mezanino atende com ou sem reservas. Para consultar a disponibilidade de mesas, basta ligar ou enviar uma mensagem no WhatsApp do número indicado acima. Reservas de até 8 pessoas por mesa, com tolerância de espera de no máximo 10 minutos.

Piselli Brasília

Onde: Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Shopping Iguatemi (Lago Norte) Horário de funcionamento: Segunda e quinta-feira, 12h às 23h; sexta e sábado, 12h às 0h; domingo, 12h às 22h;

Segunda e quinta-feira, 12h às 23h; sexta e sábado, 12h às 0h; domingo, 12h às 22h; Para mais informações e reservas: https://piselli.com.br/brasilia-eventos / (61) 99913-7191

Pobre Juan Brasília

Onde: Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Shopping Iguatemi (Lago Norte) Quando: Segunda à Sexta, das 12h às 15h; sábado, das 12h às 21h e domingo, das 12h às 19h.

Segunda à Sexta, das 12h às 15h; sábado, das 12h às 21h e domingo, das 12h às 19h. Para mais informações e reservas: (61) 98100-4640 / (61) 3034-5727 ou pelo e-mail [email protected]