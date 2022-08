Seis locais para comemorar o Dia do Bacon

Data vem sendo explorada por restaurantes de Brasília nos últimos anos

O Dia do Bacon, comemorado por alguns no último fim de semana de agosto e por outros no dia 31 do mesmo mês, vem sendo explorado pelos restaurantes de Brasília nos últimos anos. Em 2022, não vai ser diferente. Veja seis locais para comer a iguaria:

No O Concorrente, na 409 Norte, a casa preparou uma oferta para comemorar. Na compra do suculento Glorioso (feito com cheddar, bacon crispy, rúcula, maionese caseira e um delicioso blend angus de 180g) , o comensal ganha um chope e uma batata rústica média. O hambúrguer custa R$38,90.

Já o recém-inaugurado Mint Essential Café, no espaço 365 Collab&Coffee, na 402 Sul, oferece um delicioso Brownie de chocolate premium (R$20), bacon caramelizado, cobertura de chocolate com óleo essencial de hortelã e pimenta, servido com duas fatias de bacon caramelizado.

O Horta Cozinha Criativa, na 202 Sul, conta com o Strogonoff do Horta: strogonoff de frango com bacon, arroz orgânico integral ou normal e batata palha da casa. O prato está disponível no Menu Horta Week (a partir de 54,90).

Famoso por seus deliciosos hambúrgueres, o Geléia Burger oferece um delicioso rodízio de mini-hambúrgueres (R$ 59,90), onde um dos principais ingredientes é o saboroso bacon em tiras. A oferta é válida para a unidade de Santa Maria. O cardápio da marca ainda conta com o Original Burger (R$ 34): feito com blend de fraldinha e costela (160g), queijo cheddar, cebola caramelizada, bacon crispy, maionese caseira e pão australiano artesanal.

O Italianíssimo, na 412 Norte, traz a La Salsiccia (a partir de R$ 68): molho napolitano, mozzarela, linguiça artesanal, queijo coalho e crispy de bacon; a Capricciosa (a partir de R$ 69): molho napolitano, mozzarella, presunto, cogumelo paris, azeitona preta, parmesão, gema e ovo e crocante de bacon; e a Vincenzo (R$ 68): molho napolitano, mozzarella de búfala, tomate cereja assado com ervas, bacon defumado, manjericão fresco e grana padano.

O Tá Doido Burger também traz a iguaria na receita do Sinistro (a partir de R$39,53): pão brioche, 3x blend 100g, 3x queijo prato, bacon e maionese especial; e do Absurdo (a partir de R$29,33): blend de fraldinha e costela de 180g, queijo cheddar, cebola caramelizada, bacon crispy, maionese caseira, servido em pão australiano preto artesanal.