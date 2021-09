Todo dia é dia de bacon: veja onde provar a iguaria

Pizza Cesar, Santo Bar, O Concorrente, Tá Doido Burger, Geléia Burger e Italianíssimo servem pratos com o corte de porco

Vamos combinar que bacon é uma das maravilhas do mundo? Os apaixonados pela iguaria têm um dia especial para celebrar e enaltecer essa delícia, que deixa a gente babando só de lembrar. Neste ano, a data é celebrada em 4 de setembro. Nos Estados Unidos, onde a comemoração surgiu, e que foi adotado por diversos países, incluindo o Brasil, o bacon é exaltado no sábado anterior à primeira segunda-feira de setembro.

Em Brasília, estabelecimentos gastronômicos sempre utilizam a iguaria para deixar seus pratos ainda mais saborosos e dar aquele toque a mais nas receitas. Afinal, bacon é vida! Na Pizza Cesar, por exemplo, o ingrediente pode ser degustado na Pizza de Bacon (a partir de R$ 70,90), com molho pelatti e muçarela; ou na Imperatriz (a partir de R$ 72,90): molho de tomate pelatti, muçarela, brócolis, alho, bacon e requeijão.

Pizza de Bacon – Pizza Cesar. Foto: Rodrigo Carletti

Imperatriz – Pizza Cesar

No Santo Bar, a boa pedida é uma deliciosa Linguiça Artesanal (R$ 48,90 – serve duas pessoas) feita com queijo provolone e coalho, bacon e alho fresco, polvilhado com queijo provolone e acompanhada de farofa da casa e vinagrete. Ela está disponível nos sabores pernil, pernil com pimenta in natura e frango com ervas e azeitona. Outra sugestão é o Santo Feijão (R$ 12,90): caldo de feijão preto com louro, calabresa e bacon, servido com cheiro verde e torresmos/torradas.

Os hambúrgueres são uma das delícias que trazem bastante o corte de porco. No O Concorrente, ele aparece no Glorioso (R$ 36 und./R$ 47 combo): blend angus 180g, queijo cheddar, bacon crispy, rúcula, maionese caseira e pão brioche. Já o Tá Doido Burger traz a iguaria no Sinistro (R$ 29,90): pão brioche, três blends 100g, 3x queijo prato, bacon e maionese caseira.

Glorioso – O Concorrente. Foto: Thiago Melo

Sinistro – Tá Doido Burger

O Geléia Burger serve o Original (R$ 29, 90 und/R$ 39,90 combo): 160g de blend de fraldinha e costela, queijo cheddar, cebola caramelizada, maionese caseira e bacon crispy servido no pão australiano artesanal exclusivo. Ele combina, ainda, com vários preparos, como em massas. No Italianíssimo, um dos destaques é Tagliatelle Alla Carbonara (R$ 59,90) com creme de grana padano, penne de ovo caipira e farofa de bacon crocante.

Original Burger – Geléia. Foto: Thiago Melo

Tagliatelle Alla Carbonara – Italianissimo. Foto: Felipe Menezes

Pizza Cesar

Horário de funcionamento:

Delivery: todos os dias, das 17h às 23h30

Rodízio: de terça a domingo, das 18h às 23h (exceto unidade do Gama, que funciona todos os dias a partir das 17h)

Endereços nas redes sociais: @pizza_cesar

Pedidos pelo iFood.

Santo bar

Endereço: CLN 201 Bloco C

Horário de Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 11h às 0h (Enquanto durar o decreto)

Telefone: (61) 3877-1001

Redes sociais: @santobarbrasilia

Geléia Burger

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook – Geléia Hamburgueria

Tá Doido Burger

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Siga: @tadoidoburger

Pedidos: Uber Eats e iFood

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda, das 17h às 21h, e de terça a domingo, das 11h30 às 21h. Delivery até às 22h.

Siga: @oconcorrente

Italianíssimo

Endereço:CLN 412 Norte, Bloco B

Telefone/Whatsapp: (61) 3964-4442

Horário de Funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @italianissimobsb

Facebook: Italianíssimo Bsb