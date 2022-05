Almería promove Sarau Cultural às quartas-feiras

Cultura e gastronomia. Este é o novo projeto do restaurante Almería, localizado no Clube de Golfe. O Sarau Almería começa a partir desta quarta-feira, 1º de junho, das 19h30 às 22h30, com curadoria do maestro Thiago Francis. Na primeira noite o dueto BrasiliArt, com piano e violino, anima a casa. A ideia é valorizar os artistas da cena cultural do DF, com atrações diferentes a cada semana. O couvert artístico terá o valor de R$ 10,00, e o público ganhará um welcome drink de espumante ou chope.

O dueto BrasiliArt, Luara Pliny no piano e Otto Pereira no violino, nasceu da necessidade de levar música de alta qualidade e performance para a comunidade brasiliense durante a pandemia. O nome em si, homenageia Brasília, misturando a arte musical e o amor à Capital Federal.

O diferencial do BrasiliArt é a entrega. O comprometimento com ensaios, arranjos e o simples prazer de tocar o que gosta de forma cuidadosa e detalhada, faz o dueto ser motivo de destaque. O Duo conta com um vasto repertório, que engloba diferentes estilos musicais como: Temas de filmes e musicais, Pop, MPB, Chorinho, Música Erudita entre outros. Um repertório carismático que dialoga com o público.

O duo BrasiliArt. Foto: Divulgação

Serviço:

Almería

Clube de Golfe – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Lote 02

Terça-feira a quinta-feira, das 12h às 16h. Das 19h às 23h

Sexta-feira e sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 17h

Reservas: (61) 99337-8338

Instagram: @almeriaresto