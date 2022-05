Sábado é o Dia Mundial do Hamburger! Veja onde celebrar e se deliciar

Há quem resista a um bom hamburger? Para comemorar a data, casas da cidade preparam várias opções para quem adora se lambuzar e se deliciar, confira!

Criado na Alemanha e popularizado nos Estados Unidos, o hambúrguer é uma unanimidade em todo o mundo. A cada novo estabelecimento, o prato ganha diferentes versões, para todos os gostos, inclusive pelas mãos de chefs renomados e combinações exclusivas e inusitadas.

Tão querido pelo público, a iguaria ganha uma data especial: 28 de maio é o Dia Mundial do Hambúrguer. Em Brasília, restaurantes da capital apresentam suas criações, com referências brasileiras e internacionais, confira as opções!

Arena by Dudu Camargo

Novo spot com a assinatura do renomado chef, o Arena by Dudu Camargo une a cultura americana e o amor pelos esportes em uma casa com funcionamento 24 horas. Como não poderia faltar na referência americana, os hambúrgueres figuram entre as estrelas do cardápio.

A casa apresenta o Maguila (R$ 149,90), super hambúrguer da casa de 1kg, com blend de 3 carnes, queijo cheddar, flambado no Jack, ovo mexido, bacon crocante, cebola crocante, salada de alface e tomate e maionese. Outra opção do cardápio é o Neymar (R$ 29,90), hambúrguer com blend de 3 carnes, com creme de queijo, cheddar flambado no Jack e bacon; o Pelé (R$ 36,90), hambúrguer de frango com queijo prato, bacon crocante, ovo mexido, cebola na chapa, tomate, alface e maionese da casa.

Arena – Neymar. Foto: Agência Flow Arena – Maguila. Foto: Agência Flow

Blend Boucherie

O Blend Boucherie (412 Norte) também preparou uma deliciosa oferta para os apaixonados pelo sanduíche. Na compra de qualquer hambúrguer do cardápio, ganha uma batata de cortesia. Entre as sugestões o Blend Burguer (R$ 38): pão de sal, blend de angus, fondue de queijo, molho de tomate, crispy de copa, crock de parmesão, crispy de cebola, mix de folhas e maionese de parmesão; e o Veggie burguer (R$ 46): pão de sal, três blends de cogumelos, fondue de queijo, molho de tomate, crock de parmesão, crispy de cebola, mix de folhas e maionese de parmesão.

Blend Burguer. Foto: Divulgação

Dudu Bar

Um dos pontos de encontro mais queridos da capital, o Dudu Bar (303 Sul) apresenta a seção Respeitável Burguer, com receitas especiais da iguaria no cardápio criado pelo chef Dudu Camargo.

Entre as opções, o EUA, blend de 180g de três tipos de carnes, cebola na chapa com aceto, molho inglês, mostarda, queijo cheddar, lascas de bacon e batata chips (R$ 47,97) ou o Granja do Torto, versão com coxa e sobrecoxa de frango grelhadas, queijo muçarela, salada de alface, tomate, maionese caseira, presunto de parma e batata chips (R$ 38,97).

Dudu Bar – EUA. Foto: Matheus Ferreira Dudu Bar – Granja do Torto. Foto: Matheus Ferreira

Geléia Burger

O Geléia Burger promove uma promoção especial para os amantes da comida. A hamburgueria traz um incrível combo, no valor promocional de R$ 42. A oferta dá direito ao Original Burger, queridinho pelo público, preparado com um suculento blend de fraldinha e costela (180g), queijo cheddar, cebola caramelizada, muita maionese caseira e bacon crispy no pão australiano + a famosa batata rústica da casa e um refrigerante lata.

Geléia – Original Burger. Foto: Divulgação

Hamburgada do Mané

Neste final de semana, o Mané, mercado vírgula, complexo gastronômico que reúne 17 casas, inaugurado em fevereiro deste ano na cidade de Brasília, irá promover a sua primeira Hamburgada do Mané.

O evento, irá reunir diversas atrações, bem como, receitas novas e exclusivas de hambúrgueres que irão incluir acompanhamentos, sobremesas e bebidas (não alcoólicas).

Confira todas as opções clicando aqui!

Super Quadra – Brisket Burger (Colab superquadra + chicho gordo). Foto: Bruno Aguiar Tudo do Porco – Mané Porcão. Foto: Bruno Aguiar Ricco Burger – Combinação Hamburgada. Foto: Bruno Aguiar Teta Cheese Bar – Combo Canastra Burguer. Foto: Bruno Aguiar

Inforno Burger D’Italia

No estabelecimento de viés italiano, o chef Rodrigo Melo, criou especialmente para a data, o intitulado Inforno Dry Aged (R$ 59 – individual). A iguaria que estará presente no menu até 30/05, é feita com Blend Dry Aged Muuh 160g, american cheese e picles. O hambúrguer é servido envolto em uma massa fermentada naturalmente, por 48 horas, e assado em forno à lenha napolitano, a uma temperatura média de 420 graus.

Outra opção que não pode ficar de fora é a receita criada em parceria com o Chef Tonico Lichtsztejn, do Superquadra Bar. O Inforno di Costela (R$ 49 – individual), traz aioli e crispy de costela desfiada, um delicioso Blend Angus (160g) grelhado, queijo prato e vinagrete de limão Siciliano. A iguaria pode ser degustada no restaurante ou, para quem preferir, delivery/take out até 30 de junho.

Já para os adeptos ao estilo vegetariano, a opção é a proposta Inforno Veggie (R$ 39), feito com uma combinação de cogumelos shitake temperados, queijo prato, crispy de cebola, molho aioli da casa, também servido envolto de uma massa especial preparada em 48 horas de fermentação, assada em um forno a lenha napolitano.

Inforno di costela. Foto: Divulgação

Meatz Burger

O Meatz Burger vai realizar uma campanha especial: na compra de qualquer hambúrguer da casa, o cliente que doar um agasalho ou 2kg de alimento não perecível vai ganhar um Classic. O prêmio pode ser consumido em qualquer dia do mês de junho. Os itens arrecadados serão distribuídos para pessoas em situação de rua.

A promoção do Dia do Hambúrguer é válida para todas as 16 unidades do Meatz no país e limitada a um burger por CPF.

Regras da promoção: nas compras feitas na loja no dia 28/5 o cliente que levar 1 agasalho ou 2kg de alimento não perecível receberá um voucher de 1 Classic para consumir no mês de junho (de 01 a 30/06) na loja onde foi realizada a doação. O resgate só poderá acontecer nesse período e tem o limite de 1 Classic por pessoa (CPF).

Meatz Burger. Foto: Divulgação Meatz Burger. Foto: Divulgação Meatz Classic. Foto: Divulgação

O Concorrente

O Concorrente (409 Norte) aposta no lançamento da casa, o imperdível Super Concorrente: um saboroso hambúrguer de angus, acompanhado de pão australiano, bacon, cebola caramelizada e cheddar cremoso da casa (R$38). Para os vegetarianos, uma boa pedida é o hambúrguer de grão de bico empanado, shitake, pimentões defumado, crispy de abobrinha, alface americano, queiko muçarela, maionese caseira e pão brioche (R$ 31,90).

O Concorrente – Super Concorrente. Foto: Divulgação

Pontão

Para comemorar a data, o Pontão do Lago Sul, complexo de lazer e entretenimento, criou um roteiro gastronômico delicioso, de 25 a 29 de maio, durante o funcionamento das casas.

Confira as opções clicando aqui!

Fausto & Manoel – Hambúrguer de Picanha Hambúrguer – Gran Bier

Tá Doido Burger

Um dos favoritos da clientela no Tá Doido Burger é o incrível Sinistro, uma experiência gastronômica perfeita ideal para matar a fome dos gulosos de plantão. A receita é preparada com pão brioche, 3x blend 100g, 3x queijo prato, bacon e maionese especial (R$39,90).

Sinistro Burger. Foto: Divulgação

Serviços

Arena by Dudu Camargo

Setor Hoteleiro Norte, quadra 02, bloco C, 2° andar

Funcionamento: 24 horas

Café da manhã de 6h às 11h

Contato: 61 99340-7295

Instagram: @arenaduducamargo

https://www.arenaduducamargo.com.br/

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Siga: @blendboucherie

Dudu Bar

Endereço: SCLS 303 Bloco A Loja 03 – Asa Sul

Pedidos:(61) 99341-0055 (Whatsapp)

Instagram: @dudubaroficial

Geléia Burger

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook – Geléia Hamburgueria

Inforno Burger D’Italia

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 59 – Asa Norte

Telefone / Pedidos via whatsapp: 3037-2147

Horário de Funcionamento presencial

todos os dias, das 18h às 23h

Horário de Funcionamento delivery

todos os dias, das 18h às 23h

Instagram: @infornoburger

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda, das 17h às 21h, e de terça a domingo, das 11h30 às 21h. Delivery até às 22h.

Siga: @oconcorrente

Tá Doido Burger

Unidades nas redes sociais

Horário de funcionamento: todos os dias, das 11h às 23h

Siga: @tadoidoburger