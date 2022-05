Mané, o mercado vírgula promove a Hamburgada do Mané

Evento será realizado nos dias 27, 28 e 29 e trará diversas atrações durante os três dias de programação

O Mané, o mercado vírgula, complexo gastronômico que reúne 17 casas, inaugurado em fevereiro deste ano, irá promover nos próximos dias 27, 28 e 29 de maio a sua primeira Hamburgada do Mané.

Durante o final de semana, serão realizados diferentes eventos para proporcionar aos clientes presentes no festival muita diversão. Com início na sexta (27), serão vendidos em todos os ambientes que formam o complexo, receitas novas e exclusivas de hambúrgueres, que irão incluir acompanhamentos, sobremesas e bebidas (não alcoólicas).

Já no dia 28, em comemoração ao dia mundial do hambúrguer, será realizada mais uma ação no local: os fãs de futebol também poderão acompanhar a final da Champions League entre Liverpool x Real Madrid, já que, as TVs do local irão transmitir o jogo, bem como, se divertir com uma mesa de totó, também conhecido como pebolim, e, um photopoint personalizado.

Já no domingo (29), a atração será a chef confeiteira Carole Crema, que irá realizar uma uma aula show com receita de bolo de coco gelado para 12 convidados às 11h. A chef, além de jurada do programa “Que Seja Doce” do canal GNT, é professora na Escola Wilma Kövesi de Cozinha. Foi vencedora do prêmio Chef Pâtissier da revista Prazeres da Mesa nos anos de 2011 e 2016, e é autora do livro “O Mundo dos Cupcakes” e co-autora de “400g Técnicas de Cozinha”.

O horário de funcionamento do evento será: sexta e sábado das 12h à 1h e domingo das 12h às 23h. De acordo com a chef Renata Carvalho, Curadora do Mané, o festival será para celebrar durante o final de semana o dia do hambúrguer, um dos pratos mais populares entre os brasileiros. “Além de dar opções diferenciadas e exclusivas, nosso evento será a maior hamburgada de Brasília, reunindo 15 chefs e várias receitas, sendo uma ótima opção de entretenimento para a população e turistas”, comenta.

O Mané, o mercado vírgula, é um complexo gastronômico que traz grandes chefs de cozinha e cardápios inéditos. O local conta com atividades voltadas para toda a família. Como todo projeto da R2, ele foi estruturado com uma estratégia robusta de sustentabilidade, em linha com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma agenda global da ONU (Organização das Nações Unidas) rumo a um mundo melhor até 2030. Recém inaugurado, ele já é um novo point de Brasília, com uma média de 70 mil visitantes por mês.

Confira, abaixo os pratos do Festival do Hambúrguer do Mané:

Casa Baco do chef Gil Guimarães:

Brie Caramelo Burger [R$ 42,00] – Burger black angus, queijo brie artesanal, bacon caramelizado e aioli.

Casa Doce e Gelato do chef Fabrício Tonon:

Panini Gelato Romeu e Julieta [R$ 29,90] – Pão de brioche artesanal fabricado na Casa recheado com gelato de queijo envolto por goiabada cremosa.

Panini Gelato Burguer [R$ 29,90] – Pão de brioche artesanal fabricado na Casa recheado com gelato de queijo envolto por cubinhos de maçã caramelada e crocante de bacon.

Gelato de Queijo com crocante de bacon [R$ 18,00/R$ 22,00] – Legítimo gelato italiano que respeita o conceito, os processos e os ingredientes. Copinho pequeno e Copinho grande.

Capre Risoteria do chef Marcos Nery:

Pork [R$ 48,00] – Pão de leite fresco Djonaise de cheiro verde, mix de folhas, tomate fresco, cebola roxa, burger de pancetta, queijo do reino, sweet chili thai sauce, cogumelos e uma banda de limão.

Casa Baco – Brie Caramelo Burger. Foto: Bruno Aguiar Casa Doce – Panini Gelato Burguer. Foto: Bruno Aguiar Casa Doce – Panini Gelato Romeu e Julieta. Foto: Bruno Aguiar Casa Doce – Gelato de Queijo com crocante de bacon. Foto: Bruno Aguiar Capre – Pork. Foto: Bruno Aguiar

De Paulina Bodegón colab com Páprica Burger, chefs Bruna Bertozzi e Lucas Arteaga:

De Paulina Burger [R$49,00] – Pão australiano, blend Black Angus da Páprica Burger gratinado com gorgonzola e mussarela Argentina, cebola dourada, castanhas caramelizadas e molho da casa. Acompanha papas fritas fininhas.

Lima Cocina Peruana do chef Spinozza:

Cordeiro Burguer [R$ 42,00] – Mini hambúrguer de cordeiro, salada de pepino e maionese de ervas. É servido em 2 unidades.

Maré Camarões e Frutos do Mar do chef Thiago Paraíso:

Sanduíche Terra e Mar [R$ 49,00] – Hambúrguer de costela e peito bovino, camarões grelhados, queijo muçarela, cebola tostada e aioli defumado.

De Paulina – De Paulina Burger. Foto: Bruno Aguiar Lima – Cordeiro Burguer. Foto: Bruno Aguiar Maré – Saduíche Terra e Mar. Foto: Bruno Aguiar

Marzuk – Empório Árabe da chef Lícia Cury:

Kaftabúrguer [R$ 27,60] – Hambúrguer com kafta bovina (80g), coalhada seca, tomate, alface e cebola frita, servido no pão árabe.

Meu Galeto do chef Spinozza:

Chicken Burger [R$32,00] – Hambúrguer de frango crocante, abacate, molho apimentado, tomate e cebola roxa.

Pató da chef Duda Patriota:

Sandubinha de sorvete com biscoito de chocolate [R$ 21,00] – Sanduíche de sorvete de baunilha com biscoitos amanteigados de chocolate.

Marzuk – Kaftaburguer. Foto: Bruno Aguiar Meu Galeto – Chicken Burger. Foto: Bruno Aguiar Pató – Sandubinha de Sorvete com Biscoito de Chocolate. Foto: Bruno Aguiar

Ricco Burguer da chef Renata Carvalho:

Combinação Hamburgada [R$59,00] – Raclette burger com geleia de pimenta da tia Bia + porção de batata com costelinha de porco defumada e molho ranch + mini shake de pipoca.

Strogonoff Paulo Tarso do chef Paulo Tarso:

Burger Mané Les Frites [R$ 46,00] – Hambúrguer, cogumelo paris salteado, aioli trufado, queijo suíço e cebola caramelizada.

Superquadra colab com o Chincho Gordo do chef Tonico Lichtsztejn:

Brisket Burger [R$ 39,00] – Hambúrguer de 180g blend angus grelhado na parrilla, brisket desfiado com cebolas, queijo prato, maionese e mostarda do chincho em pão pretzel.

Ricco Burger – Combinação Hamburgada. Foto: Bruno Aguiar Strogonoff Paulo Tarso – Burger Mané Les Frites. Foto: Bruno Aguiar Super Quadra – Brisket Burger (Colab superquadra + chicho gordo). Foto: Bruno Aguiar

Teta Cheese Bar do chef André Vasquez:

Combo Canastra Burguer [R$ 55,00] – Combo Canastra Burguer + Pão de Queijo Frito + Requeijão de Goiabada pra chuchar tudo.

Tudo do Porco Charcutaria do chef Pedro Maia:

Mané Porcão [R$ 42,00] – Sobrepaleta de porco curada e defumada por 14 horas com lenha de laranjeira, abacaxi caramelizado, bacon artesanal Tudo do porco, queijo prato, molho especial, coleslaw, no pão pretzel bun.