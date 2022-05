Pontão celebra Dia Mundial do Hambúrguer

Complexo de lazer e entretenimento comemora o Dia Mundial do Hambúrguer entre os dias 25 a 29 de maio. Confira!

Paixão nacional e internacional, o Hambúrguer tem um dia para chamar de seu. O Dia Mundial do Hambúrguer, celebrado dia 28 de maio, tem ganhado cada vez mais tradição no Brasil. Para comemorar a data, o Pontão do Lago Sul, complexo de lazer e entretenimento, criou um roteiro gastronômico delicioso, de 25 a 29 de maio, durante o funcionamento das casas. Confira!

No Fausto & Manoel a sugestão é o Hambúrguer de Picanha (200g de pura picanha, bacon, queijo cheddar, alface, tomate e maionese do chef, acompanhado de batatas fritas), R$ 39,90.

Fausto & Manoel – Hambúrguer de Picanha

No Gran Bier, três opções a R$ 44,90 cada: Salad Burguer (pão, hambúrguer, alface, tomate, cebola e maionese da casa); Picanha Burguer (pão, hambúrguer de picanha, cheddar, bacon e cebolas) e Mini Burguer (quatro mini hambúrgueres, cheddar, alface e tomate).

O Geléia no Container apresenta o Hambúrguer Sinistro (pão brioche, três vezes blend de fraldinha e costela 90g, três vezes queijo prato, bacon crispy, maionese caseira do Geléia), R$ 39,00 o burguer ou R$ 49,00 o combo.

O Manzuá sugere os Quatro Mini Cheeseburguers de Fraldinha, com queijo brie, bacon e cebola roxa, acompanhados de batatas fritas. R$ 40,00.

No Sallva Bar & Ristorante a pedida é o Burguer Angus (pão brioche, aioli, 150g de blend Angus contrafilé e fraldinha, mozzarella, bacon artesanal, alface, tomate e molho barbecue da casa), R$ 45,00.

No Same Same, a versão vietnamita do hambúrguer, conhecida como Bahn Mi (baguete francesa recheada com pepino, picles de nabo e cenoura, molho especial de maionese asiática e sriracha, patê de fígado e coentro), R$ 32,00. Durante os dias da ação, o cliente ganha a batata rústica da casa na compra da sugestão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Pontão

SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br