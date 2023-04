Restaurantes preparam menus especiais de Semana Santa e Páscoa

Veja nove dicas de casas para visitar

Marcada pelo consumo de peixe e pela fatura no chocolate, a Semana Santa geralmente incentiva os restaurantes do Distrito Federal a criarem menus especiais e promoções para a data. Confira algumas dicas:

A churrascaria Buffalo Bio (EPTG, em frente à Residência Oficial do Governador) preparou uma ceia especial para comemorar a Páscoa. No sábado (8), no jantar, e no almoço de domingo (9), serão servidos diversos pratos clássicos e autorais criados exclusivos para a ocasião, como bacalhau, peru recheado, lombo suíno ao molho madeira, arroz à grega, rabanada e muitos outros. No sábado (8), o rodízio do jantar sai a partir de R$ 89,90 por pessoa. Já o almoço de domingo (9) fica no valor de R$ 109,90 por pessoa. Mais informações no telefone: 3397-2443 ou 3397-2446.

O Face Café (102/103 Norte) preparou uma opção exclusiva low carb, zero açúcar, sem glúten e sem lactose de ovo de páscoa. O Chocolatudo (R$ 72 – 130g | R$ 139 – 300g) com recheio de creme de avelãs e cobertura de chocolate nobre, enfeitado com morangos frescos está disponível para encomendas. As encomendas podem ser feitas diretamente no balcão ou por meio do telefone: 61 98622-8527; e também pelo Instagram: @facecafelowcarb.

O Horta Cozinha Criativa (202 Sul) preparou uma moqueca de robalo com banana da terra. O prato está disponível em versões para compartilhar para duas pessoas, no valor de R$ 104; e para quatro, com o preço de R$ 200. O público ainda poderá desfrutar de um buffet com seis opções de diferentes peixes. As sugestões estarão disponíveis até domingo (9).

O Dom Francisco Restaurante (Asbac e 402 Sul) já está nos preparativos com várias modalidades do pescado, disponíveis para consumo presencial nas duas unidades ou encomendas. O prato especial deste ano é a Salada de Bacalhau, preparada com feijão manteiguinha de Santarém, tomates e ervas frescas e azeite extra virgem (R$ 55). Ainda há outras diversas opções, que estarão disponíveis no almoço e jantar, nos dias 7 a 9 de abril. É importante chegar cedo, já que nos dias 7 e 9 não será possível reservar mesa.

O Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte) traz receitas únicas, com destaque para o fettuccine ao camarão com um toque de limão siciliano, ervas e queijo parmesão, que será servido por R$ 74,90. Outra opção é o arroz de bacalhau com azeitonas, pimentões e ervas frescas (R$ 79,90). Este prato é excelente para quem deseja experimentar uma versão saborosa, que certamente irá agradar o paladar. Por fim, a casa também oferece a pescada amarela ao molho de moqueca com banana na brasa e cous cous marroquino (R$ 69,90).

O Norton (SHS, qd. 6) vai fugir do tradicional bacalhau. Do dia 3 ao dia 9 de abril, os pratos criados pelo chef Victor André como sugestão para hóspedes e clientes do restaurante são risoni com tomate e polvo ou a paleta de cordeiro assada lentamente, com arroz cremoso finalizado com pesto de hortelã. O grand gateau com picolé de pistache encerrará com chave de ouro a experiência gastronômica. Para harmonizar, o sommelier da casa, Odair José, indica o vinho português Quinta da Bacalhoa Chardonnay. O preço de qualquer uma das duas alternativas é R$ 169+ 10% por pessoa. Lembrando que o restaurante possibilita 3h de estacionamento grátis.

O Sagrado Mar (QI 17, Lago Sul), vai celebrar a Semana Santa e a Páscoa com o Sagrado Espeto, um dos carros-chefes da casa. O prato serve duas pessoas e leva camarão, peixe, lagosta, polvo, lula e vegetais na brasa, acompanhados de batata e mandioca crocante com molho da casa, ao valor de R$ 253.

Uma das pedidas do Nube Café (910 Sul) é o clássico Ovo Red Velvet (R$ 80), feito com casca de chocolate branco, e recheio de bolo red velvet e creme de cream cheese com chocolate branco, pesando cerca de 450g. O Ovo Piñata (R$ 115) já vem para trazer uma experiência diferente para o consumidor. Sua casca é feita de chocolate meio amargo e macarons, com recheio de mini macarons e suspiros, acompanhado de um martelo para quebrá-lo.

E para quem deseja fugir dos habituais ovos de chocolate, a casa traz como opção de presente o Coelho Recheado (R$ 155). Apresentado em duas opções de sabores: ao leite com pedaços de amêndoas, recheado de Nutella e bolo de chocolate, ou branco, com recheio de doce de leite e pedaços de macarons. As Tortas Ovo (R$ 110) também são uma ótima sugestão para quem é fã de massa sucrée. Disponível nas massas de baunilha ou chocolate, com recheios de cream cheese e geleia de frutas vermelhas ou ganache de chocolate.

O Taypá (QI 17, Lago Sul) criou o Camaron na Brasa (camarão pistola na brasa, com chimichurri cítrico e fettuccine ao molho curry e cogumelos). O prato, elaborado pelo chef Marco Espinoza, fica disponível até o dia 09 de abril, no almoço e no jantar, ao valor de R$ 280,00 para duas pessoas.

