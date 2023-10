Restaurantes fazem promoções para o Dia das Crianças

Confira oito dicas de coisas legais para fazer com a criançada

Para comemorar o Dia das Crianças, restaurantes, franquias e complexos gastronômicos da capital federal prepararam ações e promoções para os pais e responsáveis que quiserem levar seus pequenos para comer fora nesta quinta-feira (12). A seguir, oito dicas de coisas legais para fazer com a criançada:

Leve o seu pequeno para fazer pizza!

O Don Romano, nas unidades de Asa Norte e Lago Sul, promete uma experiência gastronômica imersiva para as crianças. Cada pequeno que for almoçar com os pais ou responsáveis receberá uma massa e ingredientes variados para fazer sua própria pizza. No final, eles poderão saborear a receita que criaram com as próprias mãos. A ação ocorrerá no almoço e no jantar.

Serviço

Don Romano

Endereços: QI 11 (Lago Sul); CLN 209, bloco D, loja 59 (Asa Norte)

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Mais informações: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte) | @donromanopizzaria

Aceita um picolé de graça?

Neste Dia das Crianças, o Dom Francisco Restaurante (Asbac e 402 Sul), em parceria com a marca de gelados La Bamba, vai espantar o calorão da criançada dando picolés de presente aos pequenos nesta quinta-feira (12). Será distribuído um picolé por criança. A promoção é válida para as duas unidades, durante todo o dia.

Serviço

Dom Francisco

Endereço Asbac: SCES, Trecho 2, Conjunto 31

Endereço 402 Sul: CLS 402, Bloco B, Lojas 9 a 15 Asa Sul

Mais informações: (61) 99152-3836

Outra opção com picolé

O Griletto, rede de franquias especializada em grelhados com unidade no Taguatinga Shopping, também fará uma ação com picolé de graça pra molecada. Na compra de um prato das categorias Direto da Grelha ou Tempero Brasileiro, acompanhado de bebida, o cliente ganha o Griletto La Mus Mousse de Chocolate para a sobremesa.

Serviço

Griletto

Em Brasília, no Taguatinga Shopping – QS 01 Lote 40 – Taguatinga-DF

Mais informações: @grilettooficial

Pratinhos no precinho

O Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte) preparou pratos exclusivos para os pequenos. De hoje a domingo (15), a casa vende duas opções a R$ 15,90: filé mignon em cubinhos acompanhado de arroz e batata; e filé mignon em cubos com macarrão ao alho e óleo ou molho de tomate.

Serviço

Bla´s Cozinha de Culturas

CLN 406 Bloco D Loja 38

Mais informações: (61) 3879-3430 / @blas406

Comida boa, pintura de rosto e karaokê

O complexo gastronômico Mané Mercado (Eixo Monumental) destaca receitas de algumas de suas casas, como a coxinha de frango com catupiry (R$ 13) e o bolo de chocolate com muita calda de chocolate (R$ 15) da Cafê e um Chêro; o Picolé de Patinha sabor baunilha com cobertura de chocolate (R$ 22,90) da Casa Doce; e o fettuccine à bolonhesa kids (R$ 32) do Maré. Além disso, a brinquedoteca Manezinho preparou uma programação para hoje (12) e amanhã (13) com pinturas de rosto, oficinas de esculturas de balão, oficina de produção de máscaras e mais. Hoje haverá ainda um karaokê com a cantora infantil Sofia Gomide, finalista do programa “Canta Comigo”, da Record.

Serviço

Mané Mercado

Setor Recreativo Parque Norte (SRPN), Asa Norte, Brasília-DF

Mais informações: (61) 99576-1646

Macarrão com jogo da memória grátis

A rede de franquias de comida italiana Spoleto vai presentear a criançada com um jogo da memória! Somente hoje (12), na compra de uma massa bambini e uma bebida, o cliente ganhará o brinde.

Serviço

Spoleto

Veja lojas em Brasília em https://www.spoleto.com.br/

Mais informações: @spoleto_oficial

Diga ‘olá’ para o Juanzito!

Para o dia das crianças, o restaurante Pobre Juan Brasília (Iguatemi Shopping) criou kits com bebida, prato principal e sobremesa. Entre as opções, estão Juan Kit, com caixa personalizada + cheeseburger + batata frita + churros especial + 1 bebida (água, suco ou refrigerante), por R$ 69; e os pratos kids como Filé Maluquinho, Galetinho do Juan, Strogonoff de carne ou Tubinho ao Pomodori, por R$ 79. Na compra de uma das opções, o cliente ganhará o Juanzito, mascote em pelúcia do Pobre Juan.

Serviço

Pobre Juan Brasília

Shopping Iguatemi Brasília (SHIN CA 4, Lago Norte, Brasília-DF

Mais informações: (61) 98100-4640 / (61) 3034-5727

Jovens Titãs na Fazenda Churrascada

A brinquedoteca da Fazenda Churrascada Brasília (Clube de Golfe, no Setor de Clubes Sul) estará toda decorada com a magia dos Jovens Titãs! O espaço comporta crianças de até 12 anos. Para as menores de 4 anos, é necessária a supervisão dos responsáveis. A Jump Mania preparou diversas brincadeiras para animar o dia das crianças a partir das 13h, como queimada maluca, Among Us, acerte o bambolê, entre outras, além de oficinas de slime, caça ao tesouro, pintura de rosto e balão mania. No cardápio, opções como Combo Burger (R$ 49): hambúrguer, cheddar, batatas fritas e suco de fruta; e o Prato Kids (R$ 79), com Paillard, arroz branco, feijão, purê de batatas ou batatas fritas e suco de fruta. Ambos os pratos dão um boné exclusivo dos Jovens Titãs como brinde!

Serviço

Fazenda Churrascada Brasília

No Clube de Golfe – Setor de Clubes Sul, trecho 2, lote 2 – Asa Sul, Brasília-DF

Mais informações: @fazendachurrascadabsb

