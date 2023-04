Restaurantes do Mané Mercado criam pratos exclusivos para a data

No sábado (8), haverá dose dupla de chopp Amstel o dia todo

O Mané Mercado, localizado no Mané Garrincha, preparou um menu exclusivo, válido de 02 a 09 de abril, durante todo o funcionamento do local. No sábado (8), haverá dose dupla de chopp Amstel o dia todo. São 13 operações gastronômicas participantes. Confira:

O Café e um Chêro apresenta o Combo Tapioca com Ovo e Queijo, mais café gelado com doce de leite, por R$37,00, e o Café Coado + Pudim, R$27,00.

Na Casa Doce, Gelato Snickers (gelato artesanal de amendoim com caramelo e chocolate), R$18,00 pequeno e R$23,00 grande. Também os Ovinhos de Chocolate, R$26,90.

O Pastel Mix sugere o Bacalhau Cremoso (bacalhau desfiado no azeite e requeijão, azeitonas e purê de batatas), R$42,00, e o Pastel de Sonho de Valsa (pastel de sonho de valsa com nutella e confetes coloridos), R$29,00.

O recém-inaugurado Juá conta duas opções. A primeira é o Arroz de Bacalhau do Juá (arroz cremoso de bacalhau, azeitona preta, ovo molet, batata palha de casa, pétalas de cebola assada e cebolinha), R$80,00. Também, o Prime Rib Angus pra Família (700g de prime rib na chapa, paçoca de carne de sol, arroz branco, saladinha de feijão fradinho e madioca cozida), R$299,00 para três pessoas.

No Lima, a sugestão é o Peixe Crocante (Namorado inteiro, empanado crocante com molho de frutos do mar, arroz cremoso de pimentão e salada de agrião e queijo), R$235,00 para duas pessoas.

O Maré sugere a Moqueca de Camarão (moqueca de camarão, arroz branco e pirão do mesmo caldo), R$134,00 para duas pessoas. Ainda, o Camarão na Moranga (camarões refogados ao creme de abóbora, arroz de alho, salsa e farofa crocante), R$129,00.

No Marzuk, Quibe de Peixe (4 unidades de quibe de peixe com creme de pepino), R$78,00, e Quibe de Batata Assado (recheado com coalhada seca, acompanhado de salada fatouche), R$85,00 para quatro pessoas.

O De Paulina oferece as Empanadas de Vigília (4 empanadas de bacalhau feitos na nata, com com molho pesto De Paulina), R$49,90, e a Mila Romana (milanesa bovina gratinada com molho de tomate e muçarela argentina, acompanhada de batatas fritas fininhas e arroz jasmin), R$94,00 para duas pessoas ou R$134,00 para quatro pessoas.

No Meu Galeto a opção é a Pipoca de Camarão (camarão em tempurá crocante acompanhado de molho apimentado e cítrico), R$62,00.

A Casa Baco sugere o Bacalhau Gratinado com Natas (Lascas de Bacalhau Gadus Mohua, batatas, cebolas e natas gratinado no forno a lenha. Acompanha arroz branco. Serve até três pessoas.), R$178,00.

No Ricco Burger, a pedida é o Peixe & Ranch (peixe al limón empanado, brioche, alface crocante e molho da chef), R$41,00.

Strogonoff de Camarão (strogonoff de camarão, arroz branco e batata palha caseira) é a opção do Strogonoff do Paulo Tarso, ao valor de R$79,00.

No Superquadra as sugestões são Parrilla do Mar (peixe do dia assado inteiro na brasa, servido com batatas e cebolas defumadas no azeite, farofa, arroz branco e pirão de peixe), R$210,00 para três pessoas. Também, Camarões na Brasa (camarões grelhados na parrilla com manteiga de ervas, acompanhados do molho piri-piri), R$44,00.