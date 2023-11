Restaurantes de Brasília esperam brasilienses e turistas para confraternizações de fim de ano

Há opções para todos os gostos e paladares de gastronomia italiana à especializada em frutos do mar. Confira 6 casas para encontrar amigos e familiares

Em busca de uma confraternização de fim de ano memorável, nada supera a combinação de coquetéis sofisticados e aperitivos deliciosos. Por que não unir a experiência de um local aconchegante ao que de melhor a gastronomia tem a oferecer, tudo em um só lugar? Esta é a proposta de alguns dos restaurantes e gastrobares mais prestigiados e badalados de Brasília. Neles, você pode convidar colegas de trabalho, amigos e familiares para celebrar momentos especiais, como as festas de fim de ano, enquanto desfruta de pratos verdadeiramente excepcionais. Vamos explorar alguns deles?

Piselli Brasília

O restaurante, que espera receber um público ainda maior neste período de fim de ano, aposta em ambientes com espaços exclusivos e menus personalizados para diversas ocasiões. Ao todo, a casa, com arquitetura moderna e arrojada, abriga o Salão Principal: com vista para o jardim externo e que pode acomodar de 10 a 40 pessoas; a Sala JK, projetada especialmente para comemorações, reuniões e momentos mais reservados, com capacidade entre 10 e 25 pessoas e o Terraço Piselli, ideal para o happy hour, almoço e jantar, atendendo de 20 a 30 pessoas, ou de 40 a 50 pessoas, em formato volante. Há também opções de menus personalizados para cada ocasião, sendo 5 ao total, a partir de R$ 145 por pessoa e pacotes com bebidas alcóolicas e não alcoólicas. Para ficar ainda mais especial a comemoração, a casa aposta em um voucher de R$ 200 para presentear, a validade é de dois meses a partir da data da compra. Para mais informações sobre os espaços, menus, eventos e reservas, o contato da casa deve ser feito pelo (61) 99913-7191.

Serviço:

Piselli Brasília

Local: Shopping Iguatemi, Lago Norte – piso térreo

Horário de funcionamento: segunda e quinta-feira, 12h às 23h; sexta e sábado, 12h às 00h; domingo, 12h às 22h.

Para mais informações e reservas: (61) 99913-7191

Living HNK

Com uma localização privilegiada, no aeroporto de Brasília, o Living HNK Brasília oferece opções exclusivas de espaços para eventos, tornando-se o local ideal para celebrar o encerramento de 2023. O ambiente funciona 24 horas por dia, sete dias por semana e atende por comanda individual. Ao todo, são três áreas: área interna, deck ao ar livre e um rooftop com bar exclusivo, lounges e área de DJ. Também é possível fechar um desses espaços a partir de 80 pessoas na lista. As reservas podem ser realizadas através do WhatsApp. A casa ainda oferece desconto exclusivo no estacionamento para seus clientes, facilitando o acesso e proporcionando ainda mais comodidade. Para mais informações e reservas, basta entrar em contato no telefone: (11) 98276-0799.

Serviço:

Living HNK Brasília

Onde: Praça Pick Up – área externa do Aeroporto de Brasília

Horário de funcionamento: todos os dias por 24 horas

Reservas: (11) 98276-0799

Mais informações: @livinghnkbrasilia

Fazenda Churrascada Brasília

Localizada no Clube de Golfe, a Fazenda Churrascada oferece uma experiência completa que reúne gastronomia, música, arquitetura e história. Com cinco ambientes disponíveis, o restaurante comporta um total de até 500 pessoas. Dois são denominados por Experiência e acomodam até 20 pessoas. Já o Celeiro comporta 80 convidados, assim como o salão interno. A capacidade do salão principal, por sua vez, deve ser consultada para cada evento. Para completar a experiência, os eventos na casa podem ter menu personalizado ou comandas individuais. O espaço é totalmente coberto, climatizado, pet friendly e conta com brinquedoteca ampla e monitorada, capela para casamentos e batizados, palco-som e estacionamento. As reservas podem ser feitas pelo telefone: (61) 98157-6993.

Serviço:

Fazenda Churrascada Brasília

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe)

Horário de funcionamento: segunda é fechado; terça a quinta, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h às 00h; e domingo, das 12h às 22h.

Para mais informações e reservas: (61) 98157-6993 – WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mezanino da Torre de TV

A vista privilegiada em 360º da cidade e a localização no coração de Brasília, próxima aos setores hoteleiros, estão entre os principais atrativos dos eventos privados realizados no Mezanino BRB, gastrobar que ocupa o rooftop da famosa Torre de TV, no Eixo Monumental. Além da operação própria, o espaço recebe eventos privados e corporativos, com a possibilidade de ocupar todo o salão ou só parte dele, com a casa em operação parcial. Além do espaço com mobiliário, iluminação e decoração próprias, as contratações podem incluir serviços oferecidos internamente como alimentação, bar, sonorização, mobiliário e equipe (bar, receptivo, segurança, brigada, entre outros serviços). O contato pode ser pela DM do perfil da casa no Instagram, @meza.nino ou no tel (61) 99167-7812.

Serviço:

Mezanino BRB

Local: Torre de TV andar R (Restaurante), Eixo Monumental, Brasília

Horário de funcionamento: terça a quarta, das 11h30 às 15h30 e 17h30 às 23h; quinta a sábado, das 11h30 às 15h30 e 17h30 às 00h; domingos e feriados, das 11h30 às 18h

Agendamento: por ordem de chegada e/ou reserva via SAC (61) 99167-7812

Mais informações: @meza.nino

Pobre Juan Brasília

O renomado restaurante Pobre Juan, reconhecido e premiado pelos cortes nobres assados na típica parrilla argentina, oferece um ambiente elegante, alta gastronomia e atendimento acolhedor. É possível escolher entre um jantar mais íntimo ou uma confraternização para um grande número de pessoas, além de coquetel volante – se a ideia for uma recepção mais informal. A casa possui uma sala modular para até 50 pessoas e outros ambientes que, integrados, comportam até 150 pessoas. Além dos ambientes internos, há ainda uma charmosa varanda que comporta até 80 pessoas. O restaurante oferece opções de menus personalizados, equipamentos audiovisuais para apresentações e estacionamento privilegiado.

Serviço:

Pobre Juan Brasília

Onde: Shopping Iguatemi Brasília, Lago Norte – piso térreo

Horário de funcionamento: Segunda à quinta-feira: 12h às 22h/ Sexta-feira: 12h às 23h/ Sábado: 12h às 23h/ Domingo: 12h às 20h

Para mais informações e reservas: (61) 98316-1168 e @restaurantepobrejuan

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confraria do Camarão

Com uma nova unidade para inaugurar no dia 15 de novembro, a Confraria do Camarão é uma ótima opção para celebrar as conquistas de 2023. Com disponibilidade de espaço na loja do Terraço ou do Venâncio Shopping, o local oferece pratos individuais ou para compartilhar. As reservas podem ser feitas em qualquer dia da semana, mas é preciso verificar a disponibilidade do local. Uma opção para eventos maiores é o fechamento da casa. No jantar é possível fazer o evento privado a partir de 40 pessoas, já no almoço é preciso consultar a disponibilidade pelo telefone (61) 3257-8210 (telefone fixo e WhatsApp).

Serviço:

Confraria do Camarão – Venâncio Shopping

Local: na entrada principal (virado para o Edifício Palácio do Rádio)

Mais informações: (61) 3257-8210 (telefone do Terraço Shopping)

Confraria do Camarão – Terraço Shopping

Local: em frente a Polyelle Teens & Kids

Horário de funcionamento: todos os dias de 11h30 às 22h

Reservas: (61) 3257-8210