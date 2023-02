Restaurante traz novidade de Nova York para Brasília

Os sabores são Pistache e Avelã, com massa circular, macia, crocante e recheada

Tendência na pâtisserie mundial, o Suprême, mistura de croissant com donut, é uma verdadeira febre nas principais docerias de Nova Iorque (Estados Unidos), causando filas quilométricas e com horas de espera. O doce acaba de chegar em Brasília, na Casa Almería (104 Sul), em uma operação que reúne padaria, empório, confeitaria, rotisseria e restaurante em um só espaço.

Os sabores são Pistache e Avelã, com massa circular, macia, crocante e com muito recheio. As unidades estão disponíveis diariamente, mas são limitadas.

Casa Almería

CLS 104 bloco D – Asa Sul

De terça-feira a sábado, das 9h às 23h. Domingos, das 9h às 21h.

Menu completo: https://linktr.ee/casaalmeria

Mais informações: @casa_almeria | (61) 99582-8131