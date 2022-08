Restaurante promove jantar harmonizado tendo região italiana como tema

Bla’s Cozinha de Culturas traz um menu exclusivo, preparado especialmente para a ocasião, servido com seis vinhos do Norte da Itália

O Bla’s Cozinha de Culturas promove, na quarta-feira (24), um jantar harmonizado cujo tema será Piemonte, a região italiana. O restaurante promete aos clientes uma verdadeira noite em Piemonte.

O jantar começa a partir das 19h30. A casa traz um menu exclusivo, preparado especialmente para a ocasião, servido com seis vinhos do Norte da Itália. A opção contempla ainda um curso sobre o universo dos vinhos.

Os pratos são assinados pelo chef Gabriel Bla’s, sendo quatro deliciosas receitas que irão harmonizar com os vinhos: Clavesana Terra Barbera d’Alba Superiore DOC; Clavesana Terra Barolo DOCG, Came Forli IGP Cabernet Merlot, Terra Dogliani DOCG, Cantina Clavesana Langhe Rosato e Campodelsole Selva Romagna Albana DOCG Secco. “O menu tá imperdível. Preparei receitas que harmonizam bem com os vinhos que serão servidos na noite, como massas, por exemplo. A ideia é que o comensal tenha uma experiência completa e arrebatadora, como se estivesse em Piemonte, no Norte da Itália”, explica o chef.

Curso de vinhos

Quem adquirir o jantar, ainda poderá conhecer mais sobre o mundo dos vinhos, com um workshop ministrado pelo sommelier Hállyson Carvalho. Na noite especial, o público vai aprender desde os tipos de uvas e características até a história e análise sobre o produto.

A ideia é preparar os amantes da bebida a escolherem os rótulos adequados para a ocasião certa, como explica o sommelier. “O intuito do curso é ensinar a pessoa comum a chegar a uma adega e escolher o próprio vinho na falta de um profissional e também ter a sua própria opinião sobre cada uva”, conta o Hállyson.

O jantar com harmonização + curso de vinhos custa R$199 por pessoa. As reservas podem ser feitas pelo telefone (61) 3879-3430 ou por meio de mensagem direta no instagram.com/blas406. As vagas são limitadas.

Bla´s Cozinha de Culturas

Uma noite em Piemonte

Data: 24 de agosto (quarta-feira)

Horário: a partir de 19h30

Valor: R$199 por pessoa

Reservas: (61) 3879-3430 ou pelo Instagram @blas406

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430