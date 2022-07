Restaurante oferece opções de temaki a partir de R$ 19,90

Entre os sabores, estão salmão, camarão e shimeji

O Aloha Ni Hao, em Águas Claras, aposta em promoção de temakis para atrair o público. O restaurante traz uma variedade de sabores com preços a partir de R$ 19,90.

Entre as opções, Temaki Califórnia (R$ 19,90): temaki de kani, manga, pepino e arroz; temaki de shimeji (R$22,90) com cream cheese e cebolinha; e temaki skin de shimeji com cream cheese e cebolinha (R$ 21,90).

O cardápio conta ainda com outras sugestões saborosas, como temaki de camarão com cream cheese e cebolinha (R$28,90); e temaki de salmão com cream cheese e cebolinha (R$27,90). “O temaki é como se fosse uma versão maior do sushi, mas perfeito para comer com as mãos. O formato também permite um recheio ainda mais saboroso, além de ser ideal para saciar a fome”, comenta Mariana Miranda, à frente do Aloha Ni Hao.

Há ainda as versões hot: Temaki de camarão com cream cheese e cebolinha, empanado e frito (R$30,90); e temaki de salmão com cream cheese e cebolinha, empanado e frito (R$29,90).

Aloha Ni Hao

Endereço: Rua das Carnaúbas, Quadra 301, Lote 4, Loja 14 – Plaza Mall e Office, Águas Claras

Horário de funcionamento: todos os dias, de 10h às 22h

Telefone/delivery: (61) 99971-2306 (WhatsApp)

Região de atendimento do delivery: Águas Claras, Arniqueiras, Vicente Pires, Taguatinga e Guará

Instagram: @aloha_ni_hao