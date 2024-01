Restaurante lança happy hour de domingo a sexta-feira

Confira opções e preços

O restaurante Aragon Concept Brasília, localizado no Pontão do Lago Sul, anuncia o lançamento do seu Happy Hour. De domingo a sexta, das 16h às 20h, os clientes poderão desfrutar e apreciar petiscos e drinks exclusivos.

O chefe Leandro Garden preparou opções como Pastel de carne e Pastel de Camarão – 06 unidades por R$ 27,90; filé ao Gorgonzola – Cubos de filé mignon com molho gorgonzola gratinado, acompanhando de pão por R$ 47,90; Camarão Crocante -08 unidades – Camarão empanado com farinha panko e molho picante por R$38,90.

O Happy Hour do Aragon contará ainda com Polvo a vinagrete – Tentáculos de polvo picados com pimentão vermelho, cebola, tomate, limão siciliano, cebolet, vinagre de maça e azeite por R$ 61,90; Seleção de Salumeria – Salame italiano, salame hamburguês, jamón serrano e pepperoni por R$ 49,90; Ceviche de pescada branca – Cubos de pescada branca com cebola rocha, gengibre, laranja bahia, limão siciliano, vinagre de maçã, pimenta dedo de moça e azeite por R$ 36,90 e muito mais.

Para beber, a seleção de drinks conta com: Clericot de frutas mistas – Mix de frutas, Fiu-Fiu Cajazinha, Fiu-Fiu Tangerina com acerola, espumante brut por R$ 24,90 a taça e a jarra por R$ 99,90; Brazilian Mule – Vodka, shrub de gengibre, sumo de limão, espuma floral de gengibre finalizada com pó de cítricos e flor de sal por 24,90; Kir Royal – Espumante brut e licor de Cassis por R$ 25,90; Caipifrutas -Vodka, frutas e simple syrup (Lichia, Siriguela, Uva, frutas vermelhas) por R$ 21,90; Cozumel por R$ 12,90; Chopp Amstel por R$ 8,90 e o grande destaque é o CleriClicquout -Mix de frutas amarelas, Fiu-Fiu Cajazinha, Fiu-Fiu Tangerina com acerola e um toque de Veuve Clicquot Brut.

Serviço:

Happy Hour do restaurante Aragon Concept Brasília

De domingo a sexta-feira

Das 16h às 20h

No Pontão do Lago Sul

Mais informações: @aragonbrasilia