Restaurante João Brasileiro inaugura unidade em Brasília

Cozinha do restaurante é comandada pelo renomado chef Guga Rocha, do programa de TV Hoje em Dia

O restaurante João Brasileiro inaugura, nesta sexta-feira (4), sua primeira unidade em Brasília. A casa ficará localizada no Boulevard Shopping, na Asa Norte, com capacidade para 90 pessoas.

A casa é especializada em comida brasileira, de diversos estados e regiões, com pegada acessível. A cozinha é comandada pelo renomado chef Guga Rocha, já conhecido por participações em programas de TV e, atualmente, apresentador do programa Hoje em Dia.

Entre as opções para petiscar, estão: Caldinho de Feijão com bacon; Caldinho de Sururu com leite de coco; Batata Frita com pirão de queijos brasileiros; Mandioca frita com emulsão de couve mineira; Pastéis de queijos brasileiros com tartar de banana; Iscas de peixe na tapioca; Frango a Passarinho no fubá de milho com limão; Torresmo de barriga de porco com limão caipira e ketchup de goiabada.

Para os principais, Moqueca da Mata (moqueca de banana servida com arroz de castanha de caju, pirão e farofa); Sobrecoxa à Mineira (sobrecoxa grelhada servida com arroz, feijão e couve mineira); Peixe Amazônico (Pirarucu da Amazônia grelhado com banana grelhada, arroz e feijão manteiguinha de Santarém); Bobó de Camarão (Bobó de camarão com arroz de castanha de caju, farofinha de dendê e batata palha); Moqueca Baiana (Moqueca de pirarucu da Amazônia servida com arroz, pirão e farofa de banana); Bisteca à Cavalo (Bisteca de porco com ovo caipira, arroz, feijão preto e farofa na manteiga); Picadinho Boêmio (Picadinho de filé mignon com arroz, farofa na manteiga, banana grelhada e ovo caipira); Filé à Osvaldo Aranha (Escalopes de filé mignon ao alho dourado, arroz, farofa e batata frita); Carne de Sol Sertaneja (Carne de sol, queijo coalho, arroz, feijão preto, mandioca frita e vinagrete); Picanha a moda Gaúcha (Steak de picanha gaúcha grelhado, farofa de ovos, arroz de brócolis, pão de alho e vinagrete).

Entre as opções de sobremesas, doces típicos brasileiros como Cartola (Queijo coalho dourado, banana grelhada, canela, açúcar e sorvete de tapioca) e Petit Gateau à Brasileira (Petit gateau de doce de leite mineiro, paçoquinha e sorvete de chocolate).

A casa contará, também, com buffet de saladas e buffet de doces. Caipirinhas de frutas típicas do país também estão entre as sugestões.

Fotos: Gui Teixeira/Divulgação