Restaurante Jijoca lança cardápio criativo para happy hour

Entre os drinks exclusivos da casa, está o novo o Jijoca Red. Confira as novidades

O restaurante Jijoca, na 402 Sul, está lançando um menu exclusivo para os happy hours da casa. Entre os drinks exclusivos da casa, está o novo o Jijoca Red, que leva Curaçau Red, vodca, xarope de morango, xarope de gengibre, limão e água com gás.

Além da novidade, estão no happy hour os clássicos Jijoca Azul, que vai com gin, água tônica, curaçau blue, limão, xarope da casa, cravo, limão siciliano, gengibre e açúcar e, com a cor azul, remete ao mar cearense; e o TPM – Nutella, vodca, licor de cacau, chocolate e licor de gianduia.

Para petiscar, as indicações com frutos do mar são o Camarão com Casca ao alho e óleo (com molho especial composto por especiarias) ou o Abacaxi Cearense (molho branco e camarões gratinados). Também tem a opção de carne vermelha, com Filé de Sol acompanhado de macaxeira e molho especial.

“O happy hour é aquele momento que relaxamos com pessoas queridas para desopilar um pouco da correria do dia a dia. E nada melhor que um cardápio pensado também com uma variedade de itens para compartilhar e, de brinde, um ambiente diferente em Brasília”, finaliza Lucídio Carneiro, proprietário da casa.

Confira o menu

Entrada

Ostra gratinada ou Croquete de carne (Molho Jijoca)

Principal

Peixe à delícia: arroz ao molho branco e queijo, tilápia grelhada, banana da terra frita e queijo gratinado

Filé suíno: medalhão de filé de suíno ao molho madeira, acompanhado de arroz piamontese e batatas rústicas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobremesa

Leite Frito: leite saborizado com laranja, limão e baunilha, crosta de açúcar e canela, chantilly de doce de leite e sorvete de creme

Torta de Maçã: torta de maçã frita, açúcar e canela, glacê e sorvete de creme

Jantar: R$ 78,90

Serviço

Restaurante Jijoca

Onde: 402 Sul, Bloco B, Loja 29;

Quando: a partir de Julho 2022;

Horário Happy Hour: todos os dias da 16h às 19h;

Horário de funcionamento do restaurante: todos os dias de 12:08 até 22:28

Reservas pelo telefone: 3548-9180 ou pelo instagram @jijocabr.