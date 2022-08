Restaurante em meio a viveiro de plantas fica em Brasília até agosto

Bem conhecido pelo público candango, o Jardim, que havia previsto o encerramento das atividades do semestre para julho, adiou para agosto o fechamento desta etapa, atendendo a muitos pedidos

O maior viveiro de plantas do Distrito Federal abriga o excêntrico restaurante biofílico Jardim Secreto. Mais que um espaço onde é possível degustar pratos exclusivos de alta gastronomia, o estabelecimento oferece uma vivência em meio à natureza. Bem conhecido pelo público candango, o Jardim, que havia previsto o encerramento das atividades do semestre para julho, adiou para agosto o fechamento desta etapa, atendendo a muitos pedidos. Assim, até 30/08, no Viveiro da Transplantas, com reservas pela bilheteria digital, será possível viver essa experiência e aproveitar os seguintes descontos, entre outros disponíveis no cardápio:

Pratos principais

Salmão em Leito de Mousseline Trufada – de R$ 95 por R$ 65.

Filet Mignon ao Vinho do Porto – de R$ 105 por R$ 65,50.

Carne de Sol Mestre do Sabor – de R$ 95 por R$ 47,50.

Arroz Caldoso de Costela – de R$ 85 por R$ 42,50.

Alta demanda com serviço de qualidade

“Os feedbacks da clientela são cada vez mais positivos e a procura por reservas é ainda maior com o passar do tempo. Trata-se realmente de uma novidade no mundo da gastronomia para o público de Brasília. Mesmo já sendo bastante conhecido por todo o DF, o Jardim Secreto segue como uma inovação no universo do entretenimento e cozinha requintada. Não é encontrado em qualquer lugar um tipo de espaço como esse. É mesmo um jardim de delícias, em todos os sentidos”, pontua Ygor Brito, um dos sócios dessa, que é uma iniciativa sem precedentes na região.

Foto: Divulgação/Pedro Barcellos Foto: Divulgação/Pedro Barcellos Foto: Divulgação/Pedro Barcellos

Para enaltecer a experiência múltipla proposta pelo Jardim Secreto, a casa segue com uma importante parceria com a Stella Artois e oferece ao público pratos que harmonizam especialmente com a cerveja. Assim, algumas opções do menu terão uma Stella como cortesia.

Vale ressaltar que o espaço pode ser desfrutado por toda a família, com a excelente programação musical, ao vivo, que vai do sertanejo ao samba sem deixar a MPB e o POP/R&B de fora. Já para a criançada a diversão na brinquedoteca é garantida – local de entrada gratuita e monitorado, com funcionamento somente no almoço de sábado e no de domingo.

Serviço: Jardim Secreto – experiência gastronômica em meio à natureza.

Data: todo o mês de agosto.

Local: Transplantas Garden Center, às margens de Vicente Pires.

Rede Social: https://www.instagram.com/jardimsecretobsb/.

Reservas: https://www.bilheteriadigital.com/jardimsecretobsb.

Cardápio completo: https://jardimsecretobsb.goomer.app/