Restaurante Aragon chega a Brasília em abril

Unidade será instalada no Pontão do Lago Sul. Obras começam nesta semana

O restaurante Aragon Espírito Ibérico anunciou recentemente a chegada em Brasília. A casa deve abrir unidade na capital em abril, no Pontão do Lago Sul. As obras se iniciam nesta semana, e o projeto arquitetônico é assinado pelo arquiteto Arnaldo Pinho, da Maai Arquitetura.

Com unidades em São Paulo e Cuiabá-MT, o Aragon em Brasília será descontraído e elegante, prometem os responsáveis. O novo espaço terá 230 lugares, sala vip e varanda à beira do Lago Paranoá.