Rede Outback em Brasília retorna com menu completo para dois por R$ 99,90

Promoção é válida até 3 de setembro, em todos os dias da semana, sempre a partir das 17h

Depois do recente sucesso do ‘jantar completo para duas pessoas’, o Outback Steakhouse traz de volta a oferta exclusivamente para o Distrito Federal. Por tempo limitado e válido somente nos restaurantes físicos da marca em Brasília, será possível escolher entre costela, com ou sem steak, ou hambúrgueres, todos com dois acompanhamentos e duas bebidas, por valores que variam de R$ 99,90 a R$ 119,90.

Dentre as bebidas da oferta, o cliente pode optar pelo chopp de 340ml, refrigerante ou Iced Tea. Já para os acompanhamentos, estão disponíveis mais de 10 opções.

Para participar da promoção é necessário apresentar um print da campanha nas redes sociais ou mencionar no início do atendimento nos restaurantes físicos do Outback no Distrito Federal. Ela é válida do dia 24 de agosto a 3 de setembro de 2023, em todos os dias da semana e sempre a partir das 17h, nos seguintes restaurantes Outback: Conjunto Nacional, Pier 21, Brasília I, Brasília II, JK Brasília, Taguatinga Shopping, Águas Claras, Venâncio e Outlet Premium Brasília.

Veja os combos participantes da oferta:

2 The Outbacker Burger com 2 acompanhamentos e 2 bebidas por R$ 99,90

Hambúrguer feito com 200 g de carne, queijo, picles, tomate, alface, cebola e maionese

2 Ned Kelly Cheddar Burger com 2 acompanhamentos e 2 bebidas por R$ 99,90

O real sabor Down Under. Pão australiano, 200g de carne, queijo cheddar cremoso e cebolas grelhadas com toque balsâmico

2 Veggie Blue Cheese Burger com 2 acompanhamentos e 2 bebidas por R$ 99,90

Hambúrguer vegetariano empanado, à base de brócolis, couve-flor e queijo gorgonzola, coberto por um mix de queijos derretidos. Servido com molhos de gorgonzola e smoked mayo, alface, tomate e picles de pepino em pão tipo brioche.

2 Jr Ribs com 2 acompanhamentos e 2 bebidas por R$ 109,90

As ribs são grelhadas em chama aberta, temperadas com blend de especiarias e podem ser combinadas com os molhos Barbecue ou Billabong

1 Jr Ribs e 1 Steak com 2 acompanhamentos e 2 bebidas por R$ 119,90

Uma deliciosa combinação de Junior Ribs e do nosso Steak com um toque de manteiga de limão