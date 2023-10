Quatro receitas fáceis para o Dia das Crianças

O dia 12 de outubro está chegando e, para comemorar, o Fugino dá dicas de comidas gostosas que podem ser feitas com a criançada

O Dia das Crianças vem aí e o que não falta são motivos para os papais e as mamães pensarem em como agradar a criançada nessa data tão aguardada. Pensando nisso, o Fugino, mascote da Fugini Alimentos, uma empresa familiar e líder no segmento de molhos de tomate, dá quatro dicas de receitas fáceis de serem feitas e que vão deixar a data muito mais saborosa e divertida para toda a família.

O Fugino é um dinossauro nascido no período tomatáceo na região de Monte Alto (SP). Ele é alegre e adora comer frutas como tomates, goiabas e morangos. A seguir, veja algumas das receitas preferidas do Fugino que podem ser feitas em casa com as crianças.

Cachorro-quente de forno

No Dia das Crianças, que tal liberar a criançada para comer aquele cachorro-quente delicioso que ninguém resiste? Uma receita prática e que, com um delicioso molho de tomate, vai alegrar o 12 de outubro de todo mundo.

Para essa receita, você vai precisar de: 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de leite, 3 ovos, 1 colher de fermento em pó, 100g de queijo parmesão, 15 salsichas cozidas e picadas, 2 cebolas picadas, 2 tomates picados sem sementes, 1 pimentão picado, 2 latas de milho, 1 lata de ervilha, 1 sachê de molho de tomate sabor Hot Dog Fugini.

A preparação é simples: bata no liquidificador a farinha, trigo, ovos, fermento e queijo até que forme uma massa homogênea. Depois, cozinhe em uma panela as salsichas com um litro de água e os demais ingredientes. Espere esfriar e coloque as salsichas picadas dentro de uma forma. Cubra com a massa. Leve ao forno pré-aquecido em 180 graus por cerca de meia hora até dourar bem em cima. Pronto! Agora, é só servir para a criançada com um delicioso ketchup e molho de maionese.

Espaguete ao molho vermelho

Que tal uma massa para deixar o feriado mais gostoso? Para essa próxima receita, você vai precisar de 1/2 pacote de macarrão de seu gosto e 1 sachê de molho de tomate da Fugini. Para o preparo, coloque o macarrão em uma panela e cozinhe como de costume. Depois, coloque o sachê na panela em fogo com a temperatura desejada. Escorra o macarrão, coloque-o em um refratário, acrescente o molho e misture. Agora é só aproveitar o belo almoço com as crianças.

Strogonoff

Quem não adora um delicioso strogonoff com batata palha? Para a receita, os papais e mamães vão precisar de: 1 cebola picada, 1 dente de alho ralado, 400 g de coxão mole ou frango picados, sal a gosto, 01 sachê de molho Strogonoff Fugini.

O preparo é assim: coloque em uma panela a cebola e o alho e refogue bem. Depois, coloque o a carne ou frango e o sal, deixe secar a água e doure a carne. Acrescente o molho Strogonoff Fugini e pronto! Acompanhe com arroz e batata palha.

Cookie de Amendocrem

Está faltando uma receita doce para alegrar esse Dia das Crianças, né? E para não ficar faltando mais nada, anote a seguir as dicas que o Fugino vai dar. Para essa receita, você vai precisar de: 3 colheres de sopa de farinha de aveia, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 1 colher de sopa de óleo de coco, 2 colheres de sopa de leite de coco, 1 colher de sopa de Amendocrem da Fugini e gostas de chocolate.

Vamos ao modo de preparo: misture todos os ingredientes e depois leve-os ao microondas por 1h30. Verifique se eles ficaram com a crocância por fora e a maciez por dentro e sirva para a criançada se esbaldar.