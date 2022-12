Porks Samambaia lança Festival do Chope neste domingo (18)

Todos os chopes da casa sairão a R$ 10. A casa abrirá às 11h30 para receber os telespectadores da final da Copa do Mundo

A unidade Porks Samambaia preparou uma promoção para este domingo (18), final da Copa do Mundo. Com ou sem Brasil na finalíssima, a ideia é beber! Durante todo o dia, os chopes da casa custarão R$ 10.

A casa vai abrir às 11h30 para quem quiser assistir ao duelo entre França x Argentina. Depois, tem música ao vivo com o cantor Carlos Junior. E enquanto isso, os chopes seguirão sendo vendidos por 10 reais!

‘Bora terminar a Copa do Mundo do jeito que todo brasileiro ama: com muita festa, futebol, drinks deliciosos, chope geladinho e os melhores petiscos!’ é o recado da galera do Porks Samambaia.

Festival de Chope 10ÃO

Porks Samambaia

QN 206 conjunto C lote 01 – Samambaia Norte

Abertura da casa às 11h30

Informações: (61) 99197 1670