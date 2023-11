Pizza Hut implementa opções de massas

A Pizza Hut, uma das maiores redes de pizzaria do mundo, anuncia neste mês a entrada nacional na categoria de massas. Para atrair cada vez mais clientes em horários alternativos e durante os dias da semana, a marca lança a Lasanha e a Massa Penne. As novidades já estão disponíveis nas lojas de todo o Brasil e podem ser encontradas no site e nos aplicativos de delivery próprio da Pizza Hut e parceiros.

O Penne chega em três sabores:

Calabresa Hut (com molho vermelho, calabresa, azeitona e cebola);

Queijo Hut (com molho vermelho e queijo gratinado);

Veggie Hut (com molho vermelho, pimentão verde, cebola, champignon, azeitona verde e milho).

As opções são vendidas por R$ 15,90. Já a Lasanha, que sai por R$ 19,90, também é feita com molho vermelho e conta com o recheio tradicional de presunto e queijo.

A escolha dos novos produtos, segundo a Diretora de Marketing da Pizza Hut no Brasil, Bruna Fausto, surgiu a partir de pesquisas direcionadas e análises de vendas da marca, que mostram que os momentos de maior consumo de pizza são aos fins de semana, especialmente no período da noite. A estratégia partiu da necessidade de oferecer, portanto, opções de cardápio para os outros períodos do dia.