Pizza Cesar lança novidade em parceria com ex-MasterChef

Data é comemorada em 11 de setembro. Marca traz pizza com ingredientes do bioma assinado pelo chef Vinicius Rossignoli

O Cerrado é um dos maiores e mais importantes biomas brasileiro, que abriga uma rica biodiversidade. E em 11 de setembro é celebrado o Dia do Cerrado. Conhecida como a savana brasileira, a região oferece ainda frutos com sabores únicos, que são pouco explorados pela gastronomia, mas que já ganham destaque em alguns pratos. A Pizza Cesar, já tradicional no Distrito Federal, sempre esteve conectada com as suas raízes e foi buscar no Cerrado a inspiração ideal para representar a região e a gastronomia local.

Em parceria com o chef Vinicius Rossignoli, a marca acaba de lançar mais um sabor com ingredientes da região. É a pizza de carne de lata (R$ 79,90) feita com pernil suíno desfiado conservado em banha de porco, com geleia de abacaxi levemente apimentada com pimenta rosa e cobertura sabor quatro queijos. O cliente ainda leva borda grátis de Romeu e Julieta.

Há ainda outros sabores que já fazem parte do vasto cardápio da casa e que integram a seção Sabores do Cerrado. Entre os destaques, Buriti Defumado (muçarela, cebola caramelada no molho barbecue de buriti e fatias de bacon defumado – a partir de R$ 64,90); O público poderá se deliciar com a Franguinho da Roça (frango desfiado aromatizado no azeite de pequi, azeitonas verdes, milho e cream cheese salpicada com cheiro verde – a partir R$ 69,90);

Para quem não dispensa uma pizza doce, a opção é a deliciosa Cheesecake de morango com baru (geleia de frutas vermelhas, gotas de chocolate branco, cream cheese, morango e castanha de baru – a partir de R$ 79,90).

Pizza Cesar

Horário de funcionamento:

Delivery: todos os dias, das 17h às 23h30

Rodízio: de terça a domingo, das 18h às 23h (exceto unidade do Gama, que funciona todos os dias a partir das 17h)

Endereços nas redes sociais: @pizza_cesar

Pedidos pelo iFood.