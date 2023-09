Piselli Brasília lança quatro drinks autorais nesta quarta (13)

Bebidas foram criadas em parceria com os chás da marca Moncloa

Para lançar em grande estilo os quatro novos drinks autorais da casa, que estarão disponíveis no mês de setembro, o Piselli Brasília organizou uma grande noite para apresentar as bebidas, criadas em parceria com os chás da marca Moncloa. Nesta quarta-feira, 13 de setembro, de 18h às 21h, os brasilienses poderão prestigiar o lançamento dos drinks Wonderland, Martini Strawberry, Gin Chai e Champagne Breeze, junto a uma degustação volante de pratos selecionados criada especialmente para a data.

O drink Wonderland traz whisky, xarope de chá wonderland, soda, decorado com maçã desidratada e canela defumada;

O Martini Strawberry reúne vodka, suco de limão, xarope de frutas vermelhas, espuma de chá strawberry, champagne e é decorado com pó de pimenta rosa;

Já o Gin Chai promete uma explosão de sabores com gin, xarope de chá Spice chai, suco de limão e decorado com tomilho, abacaxi e calda de cereja;

E o Champagne Breeze é uma mistura de xarope de chá champagne strawberry, cordial de lichia e espumante.

Na degustação volante, três pratos também serão servidos para harmonizar com os drinks. A Insalata di grani con tonno, salada de grãos com tartare de atum como entrada, o Ravioli di Damasco e queijo cabra com molho de manteiga com sálvia e amêndoas laminadas como prato principal e a Panna Cotta clássica com drutti gialle (frutas amarelas) para fechar com chave de ouro.

O DJ Jonas Campelo também agitará o espaço durante as três horas de evento. A experiência completa sai por R$ 189 por pessoa, com bebidas não alcoólicas, como águas com e sem gás, e serviço também inclusos. As vagas são limitadas e as reservas devem ser feitas pelo telefone: (61) 9 9913-7191. Lembrando que os drinks estarão disponíveis somente até o dia 30 de setembro.

Serviço:

Lançamento de drinks autorais em parceria com a Moncloa – Piselli Brasília

Quando: quarta-feira,13 de setembro, de 18h às 21h

Onde: Piselli Brasília, Shopping Iguatemi, térreo

Valores: R$ 189 por pessoa

Informações e reservas: (61) 9 9913-7191